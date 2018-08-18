Додано: Вів 05 лис, 2019 22:51

UA написав: hxbbgaf написав: Как всегда настало время историй, успели взять на минимуме? Около 700 оно было буквально несколько дней. В гривне? А что произошло за это время с курсом? В долларе проценты сейчас никакие. Да и мы тут с недвигой сравниваем. Как всегда настало время историй, успели взять на минимуме? Около 700 оно было буквально несколько дней. В гривне? А что произошло за это время с курсом? В долларе проценты сейчас никакие. Да и мы тут с недвигой сравниваем.

Брал на Зоологической, в выебибанке. С квитанцией.

По чем доллары сдал не помню.

Запомнилась тетка кассирша... точнее её советское отношение к золоту как к какой то сверхценности. Брал на Зоологической, в выебибанке. С квитанцией.По чем доллары сдал не помню.Запомнилась тетка кассирша... точнее её советское отношение к золоту как к какой то сверхценности.

Тогда мало кто сидел в долларе после 7 лет расслабона, все метались с гривной и искали те самые доллары, о золоте задумывались единицы. Да и я помню то время, начало ноября 2008-го, тогда доллары купить было невозможно, а в ювелирной карте стояла очередь за ювелиркой, что-то сомневаюсь, что можно было спокойно пойти и купить большой слиток.А "советское отношение к золоту как к какой то сверхценности" - это и вовсе какая-то фантазия. Наоборот, советским людям внушили, что это презренный металл, тогдашние мемы "золото проколото" и "люди гибнут за металл", эта песенка была у всех на слуху, к золоту относились как к чему-то опасному, от чего надо держаться подальше и как к какому-то капиталистическому пережитку, за который там какие-то дураки на Западе воюют, убивают друг друга, а вот мы тут, мол, совсем другие, у нас другие ценности и даже не приближаемся ни к валюте, ни к золоту на пушечный выстрел, иначе, да, что тут говорить, просто тюрьма на долгие годы, была статья. Вся пропаганда, да и вообще, система, работала как против валюты, так и против золота, чтоб не дать людям сохранить свои деньги и обворовывать их. Не так агрессивно, но более хитро и сейчас американцы ведут подобную пропаганду, потому что как только многие начнут выскакивать из долларовой ловушки, это будет конец их экономике, как у Кощея с иглой, основанной на том, что весь мир тарит как бешеный их бумаги по любой цене, не понимая зачем и не видя их ужасных макрофинансовых показателей.