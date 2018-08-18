Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:это нужно всем, кто, например, хочет закрыть свой двор от посторонних и автомобилей. Кто хочет предотвратить появление МАФов или, не дай Бог, стройплощадки для новой свечки в своем дворе. Кто не хочет, чтобы через их двор, например, прошла дорога к соседней стройке (потому что так удобнее). Да масса вопросов на самом деле оставалась неподконтрольной жильцам дома даже теоретически без этой нормы. То же размещение рекламных конструкций, уничтожение сделанного жильцами/ОСМД/УК озеленения/дорожного покрытия при прокладке/земене коммуникаций и т.д. и т.п.
кто -то как то давал ссылочку на исследование, что появление закрытых территорий ведет к росту преступности и никак не уберегает от неё жителей этих территорий. Как определять свой-чужой автомобиль? Поставить пластиковый бампер или посадить дядю Васю? Как быть с авто гостей? Звонить дяде Васе и предупреждать? Насчёт МАФов-согласен. Макс, если Вы одессит, то должны понимать: как только появляется закрытый пляж, так сразу появляется масса конфликтов.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
airmax78 написав:Кто не хочет, чтобы через их двор, например, прошла дорога к соседней стройке (потому что так удобнее).
Земля, переданная в собственность, часто не спасает от дороги к соседней стройке.
По Одессе только в этом году: Строители ЖК «Элегия Парк», который возводится на территории бывшего парка санатория «Дружба», намерены проложить дорогу к комплексу через территорию санатория «Салют». Хозяйственный суд Одесской области 16 октября открыл производство по иску строительной компании ООО «Ильмер» (ее связывают с бизнесменом Вадимом Альпериным) к Одесскому горсовету и специализированному санаторию «Салют». Застройщик просит суд установить постоянный сервитут — право пользования чужой землей — на участок площадью 0,1689 га (примерно 17 соток), который находится в постоянном пользовании санатория. Эта земля необходима стройкомпании для проезда автомобилей и прокладки инженерных сетей. Застройщик готов оплатить земельный налог за этот участок. Хозяйственный суд Одесской области принял в производство исковое заявление компании и привлек в качестве третьей стороны Министерство социальной политики Украины — учредителя санатория. Подготовительное заседание по делу назначено на 6 ноября.
Или Одесский облсовет готовится заключить договор сервитута на проезд к новой высотке на проспекте Шевченко. Согласно документу, предлагается дать согласие на заключение бессрочного договора сервитута с правом прохода и проезда на велосипеде и на транспортном средстве по имеющейся дороге на часть земельного участка площадью 0,0552 га, расположенного по адресу: проспект Шевченко, 31а. Договор заключат с Денисом Плаксиенко, который является собственником этого участка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
airmax78 написав:это нужно всем, кто, например, хочет закрыть свой двор от посторонних и автомобилей. Кто хочет предотвратить появление МАФов или, не дай Бог, стройплощадки для новой свечки в своем дворе. Кто не хочет, чтобы через их двор, например, прошла дорога к соседней стройке (потому что так удобнее). Да масса вопросов на самом деле оставалась неподконтрольной жильцам дома даже теоретически без этой нормы. То же размещение рекламных конструкций, уничтожение сделанного жильцами/ОСМД/УК озеленения/дорожного покрытия при прокладке/земене коммуникаций и т.д. и т.п.
кто -то как то давал ссылочку на исследование, что появление закрытых территорий ведет к росту преступности и никак не уберегает от неё жителей этих территорий. Как определять свой-чужой автомобиль? Поставить пластиковый бампер или посадить дядю Васю? Как быть с авто гостей? Звонить дяде Васе и предупреждать? Насчёт МАФов-согласен. Макс, если Вы одессит, то должны понимать: как только появляется закрытый пляж, так сразу появляется масса конфликтов.
Серж, вы не представляете как далеко вперед шагнули технологии. Дядя Вася не нужен если у жильцов есть брелки с дистанционным управлением. А можно пойти еще дальше - поставить камеру распознающую номера автомобилей. А номера ввести в базу устройства. Конфликт появляется там, где все равны, но кто-то ровнее и поэтому поставил парковочный замок на "своем" месте или балкон пристроил или нахлобучил мансарду.
airmax78 написав:Кто не хочет, чтобы через их двор, например, прошла дорога к соседней стройке (потому что так удобнее).
Земля, переданная в собственность, часто не спасает от дороги к соседней стройке.
По Одессе только в этом году: Строители ЖК «Элегия Парк», который возводится на территории бывшего парка санатория «Дружба», намерены проложить дорогу к комплексу через территорию санатория «Салют». Хозяйственный суд Одесской области 16 октября открыл производство по иску строительной компании ООО «Ильмер» (ее связывают с бизнесменом Вадимом Альпериным) к Одесскому горсовету и специализированному санаторию «Салют». Застройщик просит суд установить постоянный сервитут — право пользования чужой землей — на участок площадью 0,1689 га (примерно 17 соток), который находится в постоянном пользовании санатория. Эта земля необходима стройкомпании для проезда автомобилей и прокладки инженерных сетей. Застройщик готов оплатить земельный налог за этот участок. Хозяйственный суд Одесской области принял в производство исковое заявление компании и привлек в качестве третьей стороны Министерство социальной политики Украины — учредителя санатория. Подготовительное заседание по делу назначено на 6 ноября.
Или Одесский облсовет готовится заключить договор сервитута на проезд к новой высотке на проспекте Шевченко. Согласно документу, предлагается дать согласие на заключение бессрочного договора сервитута с правом прохода и проезда на велосипеде и на транспортном средстве по имеющейся дороге на часть земельного участка площадью 0,0552 га, расположенного по адресу: проспект Шевченко, 31а. Договор заключат с Денисом Плаксиенко, который является собственником этого участка.
О, тут хоть есть предмет для судебного разбирательства и не факт что решение будет в пользу Застройщика. А когда у вас земля не оформлена, то просто однажды утром под вашими окнами начинают идти миксеры и самосвалы. Без всякого решения суда.
airmax78 написав:Кто не хочет, чтобы через их двор, например, прошла дорога к соседней стройке (потому что так удобнее).
Земля, переданная в собственность, часто не спасает от дороги к соседней стройке.
По Одессе только в этом году: Строители ЖК «Элегия Парк», который возводится на территории бывшего парка санатория «Дружба», намерены проложить дорогу к комплексу через территорию санатория «Салют». Хозяйственный суд Одесской области 16 октября открыл производство по иску строительной компании ООО «Ильмер» (ее связывают с бизнесменом Вадимом Альпериным) к Одесскому горсовету и специализированному санаторию «Салют». Застройщик просит суд установить постоянный сервитут — право пользования чужой землей — на участок площадью 0,1689 га (примерно 17 соток), который находится в постоянном пользовании санатория. Эта земля необходима стройкомпании для проезда автомобилей и прокладки инженерных сетей. Застройщик готов оплатить земельный налог за этот участок. Хозяйственный суд Одесской области принял в производство исковое заявление компании и привлек в качестве третьей стороны Министерство социальной политики Украины — учредителя санатория. Подготовительное заседание по делу назначено на 6 ноября.
Или Одесский облсовет готовится заключить договор сервитута на проезд к новой высотке на проспекте Шевченко. Согласно документу, предлагается дать согласие на заключение бессрочного договора сервитута с правом прохода и проезда на велосипеде и на транспортном средстве по имеющейся дороге на часть земельного участка площадью 0,0552 га, расположенного по адресу: проспект Шевченко, 31а. Договор заключат с Денисом Плаксиенко, который является собственником этого участка.
О, тут хоть есть предмет для судебного разбирательства и не факт что решение будет в пользу Застройщика. А когда у вас земля не оформлена, то просто однажды утром под вашими окнами начинают идти миксеры и самосвалы. Без всякого решения суда.
Добавлю. В рамках договора сервитута можно все решить цивилизованно и без привлечения судебных органов. В том числе решить вопросы компенсации расходов, временных неудобств и т.п.
airmax78 написав:вы не представляете как далеко вперед шагнули технологии. Дядя Вася не нужен если у жильцов есть брелки с дистанционным управлением. А можно пойти еще дальше - поставить камеру распознающую номера автомобилей. А номера ввести в базу устройства.
знаю, но не помню. не автомобилист. Осталось только решит кто за это платит: те, кто хотят проехать , или те, кто не хотят, чтоб на территорию ездили
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
airmax78 написав:О, тут хоть есть предмет для судебного разбирательства и не факт что решение будет в пользу Застройщика. А когда у вас земля не оформлена, то просто однажды утром под вашими окнами начинают идти миксеры и самосвалы. Без всякого решения суда.
Добавлю. В рамках договора сервитута можно все решить цивилизованно и без привлечения судебных органов. В том числе решить вопросы компенсации расходов, временных неудобств и т.п.
Об этом и речь. А когда у вас земли нет - ездить будут когда им удобно, в т.ч. ночью, убьют вам нах дорогу и вряд ли восстановят. Короче, наличие документально оформленных прав гораздо лучше их отсутствия. И то, что наконец-то порядок будет принят - большой шаг вперед к цивилизации.
airmax78 написав:вы не представляете как далеко вперед шагнули технологии. Дядя Вася не нужен если у жильцов есть брелки с дистанционным управлением. А можно пойти еще дальше - поставить камеру распознающую номера автомобилей. А номера ввести в базу устройства.
знаю, но не помню. не автомобилист. Осталось только решит кто за это платит: те, кто хотят проехать , или те, кто не хотят, чтоб на территорию ездили
Этот вопрос решается также как и все вопросы, связанные с управлением многоквартирным домом: на собрании ОСМД 2/3 площадей дома. Приняли решение - включили расходы в платежку и все должны платить. Не приняли - остается все как есть.