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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:это нужно всем, кто, например, хочет закрыть свой двор от посторонних и автомобилей. Кто хочет предотвратить появление МАФов или, не дай Бог, стройплощадки для новой свечки в своем дворе. Кто не хочет, чтобы через их двор, например, прошла дорога к соседней стройке (потому что так удобнее). Да масса вопросов на самом деле оставалась неподконтрольной жильцам дома даже теоретически без этой нормы. То же размещение рекламных конструкций, уничтожение сделанного жильцами/ОСМД/УК озеленения/дорожного покрытия при прокладке/земене коммуникаций и т.д. и т.п.

кто -то как то давал ссылочку на исследование, что появление закрытых территорий ведет к росту преступности и никак не уберегает от неё жителей этих территорий.
Как определять свой-чужой автомобиль? Поставить пластиковый бампер или посадить дядю Васю? Как быть с авто гостей? Звонить дяде Васе и предупреждать?
Насчёт МАФов-согласен.
Макс, если Вы одессит, то должны понимать: как только появляется закрытый пляж, так сразу появляется масса конфликтов.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:04

  airmax78 написав:Кто не хочет, чтобы через их двор, например, прошла дорога к соседней стройке (потому что так удобнее).


Земля, переданная в собственность, часто не спасает от дороги к соседней стройке.

По Одессе только в этом году:
Строители ЖК «Элегия Парк», который возводится на территории бывшего парка санатория «Дружба», намерены проложить дорогу к комплексу через территорию санатория «Салют».
Хозяйственный суд Одесской области 16 октября открыл производство по иску строительной компании ООО «Ильмер» (ее связывают с бизнесменом Вадимом Альпериным) к Одесскому горсовету и специализированному санаторию «Салют».
Застройщик просит суд установить постоянный сервитут — право пользования чужой землей — на участок площадью 0,1689 га (примерно 17 соток), который находится в постоянном пользовании санатория. Эта земля необходима стройкомпании для проезда автомобилей и прокладки инженерных сетей.
Застройщик готов оплатить земельный налог за этот участок.
Хозяйственный суд Одесской области принял в производство исковое заявление компании и привлек в качестве третьей стороны Министерство социальной политики Украины — учредителя санатория.
Подготовительное заседание по делу назначено на 6 ноября.

Или
Одесский облсовет готовится заключить договор сервитута на проезд к новой высотке на проспекте Шевченко. Согласно документу, предлагается дать согласие на заключение бессрочного договора сервитута с правом прохода и проезда на велосипеде и на транспортном средстве по имеющейся дороге на часть земельного участка площадью 0,0552 га, расположенного по адресу: проспект Шевченко, 31а. Договор заключат с Денисом Плаксиенко, который является собственником этого участка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:39

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:это нужно всем, кто, например, хочет закрыть свой двор от посторонних и автомобилей. Кто хочет предотвратить появление МАФов или, не дай Бог, стройплощадки для новой свечки в своем дворе. Кто не хочет, чтобы через их двор, например, прошла дорога к соседней стройке (потому что так удобнее). Да масса вопросов на самом деле оставалась неподконтрольной жильцам дома даже теоретически без этой нормы. То же размещение рекламных конструкций, уничтожение сделанного жильцами/ОСМД/УК озеленения/дорожного покрытия при прокладке/земене коммуникаций и т.д. и т.п.

кто -то как то давал ссылочку на исследование, что появление закрытых территорий ведет к росту преступности и никак не уберегает от неё жителей этих территорий.
Как определять свой-чужой автомобиль? Поставить пластиковый бампер или посадить дядю Васю? Как быть с авто гостей? Звонить дяде Васе и предупреждать?
Насчёт МАФов-согласен.
Макс, если Вы одессит, то должны понимать: как только появляется закрытый пляж, так сразу появляется масса конфликтов.

Серж, вы не представляете как далеко вперед шагнули технологии. Дядя Вася не нужен если у жильцов есть брелки с дистанционным управлением. А можно пойти еще дальше - поставить камеру распознающую номера автомобилей. А номера ввести в базу устройства. Конфликт появляется там, где все равны, но кто-то ровнее и поэтому поставил парковочный замок на "своем" месте или балкон пристроил или нахлобучил мансарду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:41

  freeze написав:
  airmax78 написав:Кто не хочет, чтобы через их двор, например, прошла дорога к соседней стройке (потому что так удобнее).


Земля, переданная в собственность, часто не спасает от дороги к соседней стройке.

По Одессе только в этом году:
Строители ЖК «Элегия Парк», который возводится на территории бывшего парка санатория «Дружба», намерены проложить дорогу к комплексу через территорию санатория «Салют».
Хозяйственный суд Одесской области 16 октября открыл производство по иску строительной компании ООО «Ильмер» (ее связывают с бизнесменом Вадимом Альпериным) к Одесскому горсовету и специализированному санаторию «Салют».
Застройщик просит суд установить постоянный сервитут — право пользования чужой землей — на участок площадью 0,1689 га (примерно 17 соток), который находится в постоянном пользовании санатория. Эта земля необходима стройкомпании для проезда автомобилей и прокладки инженерных сетей.
Застройщик готов оплатить земельный налог за этот участок.
Хозяйственный суд Одесской области принял в производство исковое заявление компании и привлек в качестве третьей стороны Министерство социальной политики Украины — учредителя санатория.
Подготовительное заседание по делу назначено на 6 ноября.

Или
Одесский облсовет готовится заключить договор сервитута на проезд к новой высотке на проспекте Шевченко. Согласно документу, предлагается дать согласие на заключение бессрочного договора сервитута с правом прохода и проезда на велосипеде и на транспортном средстве по имеющейся дороге на часть земельного участка площадью 0,0552 га, расположенного по адресу: проспект Шевченко, 31а. Договор заключат с Денисом Плаксиенко, который является собственником этого участка.

О, тут хоть есть предмет для судебного разбирательства и не факт что решение будет в пользу Застройщика. А когда у вас земля не оформлена, то просто однажды утром под вашими окнами начинают идти миксеры и самосвалы. Без всякого решения суда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:50

  airmax78 написав:
  freeze написав:
  airmax78 написав:Кто не хочет, чтобы через их двор, например, прошла дорога к соседней стройке (потому что так удобнее).


Земля, переданная в собственность, часто не спасает от дороги к соседней стройке.

По Одессе только в этом году:
Строители ЖК «Элегия Парк», который возводится на территории бывшего парка санатория «Дружба», намерены проложить дорогу к комплексу через территорию санатория «Салют».
Хозяйственный суд Одесской области 16 октября открыл производство по иску строительной компании ООО «Ильмер» (ее связывают с бизнесменом Вадимом Альпериным) к Одесскому горсовету и специализированному санаторию «Салют».
Застройщик просит суд установить постоянный сервитут — право пользования чужой землей — на участок площадью 0,1689 га (примерно 17 соток), который находится в постоянном пользовании санатория. Эта земля необходима стройкомпании для проезда автомобилей и прокладки инженерных сетей.
Застройщик готов оплатить земельный налог за этот участок.
Хозяйственный суд Одесской области принял в производство исковое заявление компании и привлек в качестве третьей стороны Министерство социальной политики Украины — учредителя санатория.
Подготовительное заседание по делу назначено на 6 ноября.

Или
Одесский облсовет готовится заключить договор сервитута на проезд к новой высотке на проспекте Шевченко. Согласно документу, предлагается дать согласие на заключение бессрочного договора сервитута с правом прохода и проезда на велосипеде и на транспортном средстве по имеющейся дороге на часть земельного участка площадью 0,0552 га, расположенного по адресу: проспект Шевченко, 31а. Договор заключат с Денисом Плаксиенко, который является собственником этого участка.

О, тут хоть есть предмет для судебного разбирательства и не факт что решение будет в пользу Застройщика. А когда у вас земля не оформлена, то просто однажды утром под вашими окнами начинают идти миксеры и самосвалы. Без всякого решения суда.

Добавлю.
В рамках договора сервитута можно все решить цивилизованно и без привлечения судебных органов. В том числе решить вопросы компенсации расходов, временных неудобств и т.п.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:вы не представляете как далеко вперед шагнули технологии. Дядя Вася не нужен если у жильцов есть брелки с дистанционным управлением. А можно пойти еще дальше - поставить камеру распознающую номера автомобилей. А номера ввести в базу устройства.

знаю, но не помню. не автомобилист.
Осталось только решит кто за это платит: те, кто хотят проехать , или те, кто не хотят, чтоб на территорию ездили
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:55

  Dimar написав:
  airmax78 написав:О, тут хоть есть предмет для судебного разбирательства и не факт что решение будет в пользу Застройщика. А когда у вас земля не оформлена, то просто однажды утром под вашими окнами начинают идти миксеры и самосвалы. Без всякого решения суда.

Добавлю.
В рамках договора сервитута можно все решить цивилизованно и без привлечения судебных органов. В том числе решить вопросы компенсации расходов, временных неудобств и т.п.

Об этом и речь. А когда у вас земли нет - ездить будут когда им удобно, в т.ч. ночью, убьют вам нах дорогу и вряд ли восстановят. Короче, наличие документально оформленных прав гораздо лучше их отсутствия. И то, что наконец-то порядок будет принят - большой шаг вперед к цивилизации.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:57

Через новобудови й транзитний транспорт, Куренівка і північ Оболоні стали непроїздними

https://vechirniy.kyiv.ua/news/cherez-n ... tVxG6s_Dqc
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:57

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:вы не представляете как далеко вперед шагнули технологии. Дядя Вася не нужен если у жильцов есть брелки с дистанционным управлением. А можно пойти еще дальше - поставить камеру распознающую номера автомобилей. А номера ввести в базу устройства.

знаю, но не помню. не автомобилист.
Осталось только решит кто за это платит: те, кто хотят проехать , или те, кто не хотят, чтоб на территорию ездили

Этот вопрос решается также как и все вопросы, связанные с управлением многоквартирным домом: на собрании ОСМД 2/3 площадей дома. Приняли решение - включили расходы в платежку и все должны платить. Не приняли - остается все как есть.
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