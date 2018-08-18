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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:19

Инвесторы "Династии" шикуют)))
Київ безоплатно прийняв у власність територіальної громади колектор дощової каналізації Акціонерного товариства «ЗЗБК ім. Ковальської», розташований на Солом’янці, на вулиці Липківського. Ринкова вартість цього об’єкта, який закріплено за ШЕУ Солом’янського району, становить 12,840 млн грн.

Про це йдеться у відповідному Розпорядженні КМДА № 1894 від 30 жовтня 2019 року.
Місто стає власником колектора дощової каналізації від житлового комплексу, розташованого за адресою вулиця Митрополита Василя Липківського, 37-г, який було введено в експлуатацію 2018-го року. Він має три камери із діаметром труб 1200 та 400 мм довжиною 77,35 м, 94,11 м та 3,22 м.

Ринкова вартість об’єкту становить 12 840 832,00 грн (без ПДВ). Департамент комунальної власності КМДА має вжити заходи щодо його приймання-передачі.

Нагадаємо, як повідомляв «Вечірній Київ», раніше місто прийняло у власність дві водопровідні мережі ХК «Київміськбуд», розташовані у місцевості Саперна слобідка в Голосіївському районі, балансовою вартістю 2,336 млн грн.

https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyiv-bezoplatno-otrymav-doshchovyy-kolektor-na-solom-yantsi-vartistyu-12-mln-hrn
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:22

Советник мэра Киева Виталия Кличко Маским Бахматов заявил, что группа "Укрбуд" не обанкротится, потому что туда зашел новый инвестор.

Об этом он сказал в интервью Bihus Info.

"Уже нашелся инвестор, он вообще непубличный, чтобы вы понимали, это не строитель, не публичный человек, он не из этого бизнеса, ему просто интересно зайти в новый интересный проект", - рассказал Бахматов.

По его словам, еще три недели назад "Укрбуд" мог иметь проблемы со всеми своими стройками по всей стране, но сейчас 40 тысяч человек, вложивших туда деньги, могут не волноваться, что что-то произойдет.

На замечание ведущего, что из этих слов следует, что в строительный бизнес пришел человек, который в нем не разбирается, и отдает деньги, чтобы спасти 40 тыс вкладчиков, советник мэра ответил: "Так реально есть".

Советник Кличко фамилию инвестора и сумму инвестиций назвал внутренней информацией.

"Мы скоро узнаем, кто это", - отметил он.

Бахматов также опроверг слухи о том, что "Укрбуд" отжало окружения президента Зеленского.

"Что я слышал, что там уже и Богдан, и Ваврыш - это все фигня", - подчеркнул советник мэра Киева.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/6/653381/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:42

  UA написав:
  Первый написав:
kivin написав:У меня средняя скорость - 23 км


Це норм. Камері не забудь про це розказати.

Зи. Якось спорно.


Зображення


Всім процвітання!

Вы про усиленные полосками металла колоны на втором этаже? :mrgreen:

А зачем их усилили то? Нельзя было сразу сечение вдвое больше заложить и прут навязать вчетверо, лучше дизайн оплывшей свечи присобачить чем пару миксеров заказать?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:А зачем их усилили то? Нельзя было сразу сечение вдвое больше заложить и прут навязать вчетверо, лучше дизайн оплывшей свечи присобачить чем пару миксеров заказать?


Щоб не впало



Всім процвітання!
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Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:59

  zzzzzz написав:
Советник мэра Киева Виталия Кличко Маским Бахматов заявил, что группа "Укрбуд" не обанкротится, потому что туда зашел новый инвестор.

Об этом он сказал в интервью Bihus Info.

"Уже нашелся инвестор, он вообще непубличный, чтобы вы понимали, это не строитель, не публичный человек, он не из этого бизнеса, ему просто интересно зайти в новый интересный проект", - рассказал Бахматов.

По его словам, еще три недели назад "Укрбуд" мог иметь проблемы со всеми своими стройками по всей стране, но сейчас 40 тысяч человек, вложивших туда деньги, могут не волноваться, что что-то произойдет.

На замечание ведущего, что из этих слов следует, что в строительный бизнес пришел человек, который в нем не разбирается, и отдает деньги, чтобы спасти 40 тыс вкладчиков, советник мэра ответил: "Так реально есть".

Советник Кличко фамилию инвестора и сумму инвестиций назвал внутренней информацией.

"Мы скоро узнаем, кто это", - отметил он.

Бахматов также опроверг слухи о том, что "Укрбуд" отжало окружения президента Зеленского.

"Что я слышал, что там уже и Богдан, и Ваврыш - это все фигня", - подчеркнул советник мэра Киева.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/6/653381/

Значит, точно пипец. Понятно, что не сам богдан, а подставное лицо, добазарились и теперь работают на пару, чтоб собрать последних лохов.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  zzzzzz написав:
Советник мэра Киева Виталия Кличко Маским Бахматов заявил, что группа "Укрбуд" не обанкротится, потому что туда зашел новый инвестор.

Об этом он сказал в интервью Bihus Info.

"Уже нашелся инвестор, он вообще непубличный, чтобы вы понимали, это не строитель, не публичный человек, он не из этого бизнеса, ему просто интересно зайти в новый интересный проект", - рассказал Бахматов.

По его словам, еще три недели назад "Укрбуд" мог иметь проблемы со всеми своими стройками по всей стране, но сейчас 40 тысяч человек, вложивших туда деньги, могут не волноваться, что что-то произойдет.

На замечание ведущего, что из этих слов следует, что в строительный бизнес пришел человек, который в нем не разбирается, и отдает деньги, чтобы спасти 40 тыс вкладчиков, советник мэра ответил: "Так реально есть".

Советник Кличко фамилию инвестора и сумму инвестиций назвал внутренней информацией.

"Мы скоро узнаем, кто это", - отметил он.

Бахматов также опроверг слухи о том, что "Укрбуд" отжало окружения президента Зеленского.

"Что я слышал, что там уже и Богдан, и Ваврыш - это все фигня", - подчеркнул советник мэра Киева.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/6/653381/

Значит, точно пипец. Понятно, что не сам богдан, а подставное лицо, добазарились и теперь работают на пару, чтоб собрать последних лохов.
Вам необхідно писати більше на гілці з мотиваційних причин. На Вашому фоні самі знедолені переконуються що може бути ще гірше. Ви правильно робите що вмотивовуєте людей.




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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:13

  zzzzzz написав:
[b]Советник мэра Киева Виталия Кличко Маским Бахматов заявил, что группа "Укрбуд" не обанкротится,

Если заявил советник, Виталия, а не какой-то там Укрбуд, и не инвестор Укрбуда, то точно не обанкротится.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:20

Территория завода Арсенал - старт Платиновой мили. Запомните этот твит.
В Фудмаркете визуально 70% посетителей - иностранцы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Территория завода Арсенал - старт Платиновой мили. Запомните этот твит.
В Фудмаркете визуально 70% посетителей - иностранцы.
Треба бути ближче до народу.

Не підкажете хто гарно склить балкон з винесенням сантиметрів на 110?


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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:36

  airmax78 написав:Территория завода Арсенал - старт Платиновой мили. Запомните этот твит.
В Фудмаркете визуально 70% посетителей - иностранцы.

Уточните адрес этого Фудмаркета шоб я на Гуглмапс его и Платинову милю поближе рассмотрел
Это от Гулливера близко?
барабашов
 
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