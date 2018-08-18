Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Київ безоплатно прийняв у власність територіальної громади колектор дощової каналізації Акціонерного товариства «ЗЗБК ім. Ковальської», розташований на Солом’янці, на вулиці Липківського. Ринкова вартість цього об’єкта, який закріплено за ШЕУ Солом’янського району, становить 12,840 млн грн.
Про це йдеться у відповідному Розпорядженні КМДА № 1894 від 30 жовтня 2019 року. Місто стає власником колектора дощової каналізації від житлового комплексу, розташованого за адресою вулиця Митрополита Василя Липківського, 37-г, який було введено в експлуатацію 2018-го року. Він має три камери із діаметром труб 1200 та 400 мм довжиною 77,35 м, 94,11 м та 3,22 м.
Ринкова вартість об’єкту становить 12 840 832,00 грн (без ПДВ). Департамент комунальної власності КМДА має вжити заходи щодо його приймання-передачі.
Нагадаємо, як повідомляв «Вечірній Київ», раніше місто прийняло у власність дві водопровідні мережі ХК «Київміськбуд», розташовані у місцевості Саперна слобідка в Голосіївському районі, балансовою вартістю 2,336 млн грн.
Советник мэра Киева Виталия Кличко Маским Бахматов заявил, что группа "Укрбуд" не обанкротится, потому что туда зашел новый инвестор.
Об этом он сказал в интервью Bihus Info.
"Уже нашелся инвестор, он вообще непубличный, чтобы вы понимали, это не строитель, не публичный человек, он не из этого бизнеса, ему просто интересно зайти в новый интересный проект", - рассказал Бахматов.
По его словам, еще три недели назад "Укрбуд" мог иметь проблемы со всеми своими стройками по всей стране, но сейчас 40 тысяч человек, вложивших туда деньги, могут не волноваться, что что-то произойдет.
На замечание ведущего, что из этих слов следует, что в строительный бизнес пришел человек, который в нем не разбирается, и отдает деньги, чтобы спасти 40 тыс вкладчиков, советник мэра ответил: "Так реально есть".
Советник Кличко фамилию инвестора и сумму инвестиций назвал внутренней информацией.
"Мы скоро узнаем, кто это", - отметил он.
Бахматов также опроверг слухи о том, что "Укрбуд" отжало окружения президента Зеленского.
Советник мэра Киева Виталия Кличко Маским Бахматов заявил, что группа "Укрбуд" не обанкротится, потому что туда зашел новый инвестор.
Об этом он сказал в интервью Bihus Info.
"Уже нашелся инвестор, он вообще непубличный, чтобы вы понимали, это не строитель, не публичный человек, он не из этого бизнеса, ему просто интересно зайти в новый интересный проект", - рассказал Бахматов.
По его словам, еще три недели назад "Укрбуд" мог иметь проблемы со всеми своими стройками по всей стране, но сейчас 40 тысяч человек, вложивших туда деньги, могут не волноваться, что что-то произойдет.
На замечание ведущего, что из этих слов следует, что в строительный бизнес пришел человек, который в нем не разбирается, и отдает деньги, чтобы спасти 40 тыс вкладчиков, советник мэра ответил: "Так реально есть".
Советник Кличко фамилию инвестора и сумму инвестиций назвал внутренней информацией.
"Мы скоро узнаем, кто это", - отметил он.
Бахматов также опроверг слухи о том, что "Укрбуд" отжало окружения президента Зеленского.
Советник мэра Киева Виталия Кличко Маским Бахматов заявил, что группа "Укрбуд" не обанкротится, потому что туда зашел новый инвестор.
Об этом он сказал в интервью Bihus Info.
"Уже нашелся инвестор, он вообще непубличный, чтобы вы понимали, это не строитель, не публичный человек, он не из этого бизнеса, ему просто интересно зайти в новый интересный проект", - рассказал Бахматов.
По его словам, еще три недели назад "Укрбуд" мог иметь проблемы со всеми своими стройками по всей стране, но сейчас 40 тысяч человек, вложивших туда деньги, могут не волноваться, что что-то произойдет.
На замечание ведущего, что из этих слов следует, что в строительный бизнес пришел человек, который в нем не разбирается, и отдает деньги, чтобы спасти 40 тыс вкладчиков, советник мэра ответил: "Так реально есть".
Советник Кличко фамилию инвестора и сумму инвестиций назвал внутренней информацией.
"Мы скоро узнаем, кто это", - отметил он.
Бахматов также опроверг слухи о том, что "Укрбуд" отжало окружения президента Зеленского.