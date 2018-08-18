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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2234223522362237

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Запомните этот твит.

много чести
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:40

  Первый написав:
airmax78 написав:Территория завода Арсенал - старт Платиновой мили. Запомните этот твит.
В Фудмаркете визуально 70% посетителей - иностранцы.
Треба бути ближче до народу.

Не підкажете хто гарно склить балкон з винесенням сантиметрів на 110?


Всім процвітання!

Пока получается окуенно. Если бы еще снести или как-то реконструировать достроенные сверху при совке этажи - это бы было 1 в 1 как в Вене. И я смотрю что они пошли вглубь, все новые и новые здания преображаются.

По балконам: https://www.balkon.org.ua/
Эти ребята делают акуенно (есть фото работ). Особенно если старинный дом - очень креативно подходят. Просто молодцы.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:41

  барабашов написав:
  airmax78 написав:Территория завода Арсенал - старт Платиновой мили. Запомните этот твит.
В Фудмаркете визуально 70% посетителей - иностранцы.

Уточните адрес этого Фудмаркета шоб я на Гуглмапс его и Платинову милю поближе рассмотрел
Это от Гулливера близко?

Дался вам этот Гулливер. Метро Арсенальная.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:.

По балконам: https://www.balkon.org.ua/
Эти ребята делают акуенно (есть фото работ). Особенно если старинный дом - очень креативно подходят. Просто молодцы.

ДЯКУЮ. Реально молодці. Взяв пару варіантів


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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:10

  zzzzzz написав:
Украинцы в октябре 2019 года зарегистрировали 27 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что в 2,3 раза больше, чем в октябре 2018 года и на 17,4% больше, чем в предыдущем месяце, сообщает "Укравтопром".

"Это максимальный результат (с начала года – ИФ), не считая первые три месяца года, когда по льготным ставкам активно легализировались "евробляхеры", - констатирует пресс-служба ассоциации.

По данным "Укравтопрома", всего в январе-октябре в Украине зарегистрировано 349 тыс. импортированных подержанных легковых авто, что более чем в 4 раза выше показателя годичной давности.

В то же время, как сообщалось, первичные регистрации новых легковых авто в Украине за 10 месяцев выросли на 5%, до 70,7 тыс. ед.


Скоро Киев будет тупо стоять. Проблемы с парковкой возле новых ЖК жесть-жесть.

В демократическом обществе все имеют право купить собственный автомобиль. Думаю у кого в Киеве не автомобиля просто мечтают его купить, из-за овняного ОТ и пробок.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:12

  airmax78 написав:Территория завода Арсенал - старт Платиновой мили. Запомните этот твит.
В Фудмаркете визуально 70% посетителей - иностранцы.

Фудмаркет - это какая-то резервация иностранцев в Киеве?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:37

Похоже, Виталя с ЗЕлеными окончательно договорился, уже пошли реверансы в их сторону
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/6/7231138/
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:40

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Территория завода Арсенал - старт Платиновой мили. Запомните этот твит.
В Фудмаркете визуально 70% посетителей - иностранцы.

Фудмаркет - это какая-то резервация иностранцев в Киеве?

Да. Отстойник.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До речі - на території Радару ніхто не знає , що збираються будувати ?
І все будуть зносити , чи трошки залишать ?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:03

  BIGor написав:В демократическом обществе все имеют право купить собственный автомобиль. Думаю у кого в Киеве не автомобиля просто мечтают его купить, из-за овняного ОТ и пробок.

Немного не так. В демократическом обществе ваши права и свободы заканчиваются там, где они начинают нарушать права и свободы других граждан демократического общества. Поэтому если ваше корыто занимает место на тортуаре потому что "паркинг вам дорого и глупо", то корыто надо отвезти на штраф-площадку, а возможность его покупки привязать к наличию парковки.
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