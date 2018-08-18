Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Территория завода Арсенал - старт Платиновой мили. Запомните этот твит. В Фудмаркете визуально 70% посетителей - иностранцы.
Треба бути ближче до народу.
Не підкажете хто гарно склить балкон з винесенням сантиметрів на 110?
Всім процвітання!
Пока получается окуенно. Если бы еще снести или как-то реконструировать достроенные сверху при совке этажи - это бы было 1 в 1 как в Вене. И я смотрю что они пошли вглубь, все новые и новые здания преображаются.
По балконам: https://www.balkon.org.ua/ Эти ребята делают акуенно (есть фото работ). Особенно если старинный дом - очень креативно подходят. Просто молодцы.
Украинцы в октябре 2019 года зарегистрировали 27 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что в 2,3 раза больше, чем в октябре 2018 года и на 17,4% больше, чем в предыдущем месяце, сообщает "Укравтопром".
"Это максимальный результат (с начала года – ИФ), не считая первые три месяца года, когда по льготным ставкам активно легализировались "евробляхеры", - констатирует пресс-служба ассоциации.
По данным "Укравтопрома", всего в январе-октябре в Украине зарегистрировано 349 тыс. импортированных подержанных легковых авто, что более чем в 4 раза выше показателя годичной давности.
В то же время, как сообщалось, первичные регистрации новых легковых авто в Украине за 10 месяцев выросли на 5%, до 70,7 тыс. ед.
Скоро Киев будет тупо стоять. Проблемы с парковкой возле новых ЖК жесть-жесть.
В демократическом обществе все имеют право купить собственный автомобиль. Думаю у кого в Киеве не автомобиля просто мечтают его купить, из-за овняного ОТ и пробок.
BIGor написав:В демократическом обществе все имеют право купить собственный автомобиль. Думаю у кого в Киеве не автомобиля просто мечтают его купить, из-за овняного ОТ и пробок.
Немного не так. В демократическом обществе ваши права и свободы заканчиваются там, где они начинают нарушать права и свободы других граждан демократического общества. Поэтому если ваше корыто занимает место на тортуаре потому что "паркинг вам дорого и глупо", то корыто надо отвезти на штраф-площадку, а возможность его покупки привязать к наличию парковки.