Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:airmax78 в смысле "очередная порция депутатов подсела на взятки"?
"Не подсела на взятки", а "получила долгосрочный источник стабильного финансирования для покупки всего самого необходимого". А что является самым необходимым для депутата ВРУ из региона в свою первую каденцию? Правильно: недвижка. Жаль Трибека в бане - он бы порадовался. Хотя его сегменту ничего (почти) не обломится с этих денег.
hume написав:Застройщики платят Сержику, чтоб он топил вторичку. Сержик справился, затопил вторичку как в прямом, так и в переносном смысле. Не могу понять почему Кличко не фигурирует в посте.
А между тем, на вторичке можно купить однушку в 1 км от метро за 20 штук баксов, и сдавать почти за те же деньги, что на первичке с учетом ожидания годами и ремонта с нуля (не говоря уже о рисках вечного ожидания) обойдется раза в 2 дороже. https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... 5af1765e0e Похоже, застройщикам не позавидуешь. Пора снижать цены.
У мну знакомый такую-же в том-же районе купил за 80 тыс. в 2008 в кредит в швейцарских франках. Сорвал как говориться Джек-пот.
а там що гаряча вода йде в зливний бачок сральника?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Не понимаю, зачем жителям многоэтажки получать в собственность придомовую территорию. Зато знаю зачем это делать городским властям. Они скажут: Это ваша территория- перекладывайте на ней внутридомовые дороги и давайте письменные разрешение на разрытие газонов для ремонта лопнувших труб ( иначе перекрываем водоснабжение и ...всё). Естественно-всё за деньги.
даже якщо наіпнеться будинок, земля все ж буде у власності жильців.. якось так
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Советник мэра Киева Виталия Кличко Маским Бахматов заявил, что группа "Укрбуд" не обанкротится, потому что туда зашел новый инвестор.
Об этом он сказал в интервью Bihus Info.
"Уже нашелся инвестор, он вообще непубличный, чтобы вы понимали, это не строитель, не публичный человек, он не из этого бизнеса, ему просто интересно зайти в новый интересный проект", - рассказал Бахматов.
По его словам, еще три недели назад "Укрбуд" мог иметь проблемы со всеми своими стройками по всей стране, но сейчас 40 тысяч человек, вложивших туда деньги, могут не волноваться, что что-то произойдет.
На замечание ведущего, что из этих слов следует, что в строительный бизнес пришел человек, который в нем не разбирается, и отдает деньги, чтобы спасти 40 тыс вкладчиков, советник мэра ответил: "Так реально есть".
Советник Кличко фамилию инвестора и сумму инвестиций назвал внутренней информацией.
"Мы скоро узнаем, кто это", - отметил он.
Бахматов также опроверг слухи о том, что "Укрбуд" отжало окружения президента Зеленского.
Не понимаю, зачем жителям многоэтажки получать в собственность придомовую территорию. Зато знаю зачем это делать городским властям. Они скажут: Это ваша территория- перекладывайте на ней внутридомовые дороги и давайте письменные разрешение на разрытие газонов для ремонта лопнувших труб ( иначе перекрываем водоснабжение и ...всё). Естественно-всё за деньги.
даже якщо наіпнеться будинок, земля все ж буде у власності жильців.. якось так
Мне кажется, что право пользования землей у ОСМД будет до тех пор, пока существует ОСМД. А ОСМД существует до тех пор, пока существует сам дом. Поэтому в таких экстремальных случаях, боюсь что с разрушением дома исчезнет и право пользования землей под этим домом. И это было бы логично и правильно. Но это не точно - надо читать.