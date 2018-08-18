Додано: Сер 06 лис, 2019 14:48

Клаус

Пора бизнесс-шатлы вводить:45 человек в один автобус вместо 45 авто на дороге. а деткам надо школы делать около дома...

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s