Хомякоид написав: hxbbgaf написав: hume написав: Застройщики платят Сержику, чтоб он топил вторичку. Сержик справился, затопил вторичку как в прямом, так и в переносном смысле. Не могу понять почему Кличко не фигурирует в посте.

А между тем, на вторичке можно купить однушку в 1 км от метро за 20 штук баксов, и сдавать почти за те же деньги, что на первичке с учетом ожидания годами и ремонта с нуля (не говоря уже о рисках вечного ожидания) обойдется раза в 2 дороже.

https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... 5af1765e0e

А между тем, на вторичке можно купить однушку в 1 км от метро за 20 штук баксов, и сдавать почти за те же деньги, что на первичке с учетом ожидания годами и ремонта с нуля (не говоря уже о рисках вечного ожидания) обойдется раза в 2 дороже.

https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... 5af1765e0e

Похоже, застройщикам не позавидуешь. Пора снижать цены.



У мну знакомый такую-же в том-же районе купил за 80 тыс. в 2008 в кредит в швейцарских франках.

У мну знакомый такую-же в том-же районе купил за 80 тыс. в 2008 в кредит в швейцарских франках.

Сорвал как говориться Джек-пот.

а там що гаряча вода йде в зливний бачок сральника? а там що гаряча вода йде в зливний бачок сральника?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/