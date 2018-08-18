RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2235223622372238

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:21

  Первый написав:
airmax78 написав:.

По балконам: https://www.balkon.org.ua/
Эти ребята делают акуенно (есть фото работ). Особенно если старинный дом - очень креативно подходят. Просто молодцы.

ДЯКУЮ. Реально молодці. Взяв пару варіантів
Всім процвітання!

Ребята - лучшие в своем деле. Делают жизнь киевлян красивее и комфортнее, исправляют ошибки архитекторов:
Зображення

Если нужен балкон с выносом - то только к ним.
airmax78
 
Повідомлень: 32367
З нами з: 25.10.12
Подякував: 826 раз.
Подякували: 3741 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:48

Клаус
Пора бизнесс-шатлы вводить:45 человек в один автобус вместо 45 авто на дороге. а деткам надо школы делать около дома...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9844
З нами з: 10.06.11
Подякував: 172 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:51

Ребята, топливо для ракеты (но только в сегменте бизнес и элит) больше не проблема.
https://t.me/s/joker_ukr
airmax78
 
Повідомлень: 32367
З нами з: 25.10.12
Подякував: 826 раз.
Подякували: 3741 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:06

airmax78
в смысле "очередная порция депутатов подсела на взятки"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9844
З нами з: 10.06.11
Подякував: 172 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:22

  Serg-ik написав:airmax78
в смысле "очередная порция депутатов подсела на взятки"?

"Не подсела на взятки", а "получила долгосрочный источник стабильного финансирования для покупки всего самого необходимого". А что является самым необходимым для депутата ВРУ из региона в свою первую каденцию? Правильно: недвижка.
Жаль Трибека в бане - он бы порадовался. Хотя его сегменту ничего (почти) не обломится с этих денег.
airmax78
 
Повідомлень: 32367
З нами з: 25.10.12
Подякував: 826 раз.
Подякували: 3741 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:25

  Хомякоид написав:
  hxbbgaf написав:
  hume написав:Застройщики платят Сержику, чтоб он топил вторичку. Сержик справился, затопил вторичку как в прямом, так и в переносном смысле. Не могу понять почему Кличко не фигурирует в посте.

А между тем, на вторичке можно купить однушку в 1 км от метро за 20 штук баксов, и сдавать почти за те же деньги, что на первичке с учетом ожидания годами и ремонта с нуля (не говоря уже о рисках вечного ожидания) обойдется раза в 2 дороже.
https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... 5af1765e0e
Похоже, застройщикам не позавидуешь. Пора снижать цены.


У мну знакомый такую-же в том-же районе купил за 80 тыс. в 2008 в кредит в швейцарских франках.
Сорвал как говориться Джек-пот.

а там що гаряча вода йде в зливний бачок сральника?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16617
З нами з: 09.03.14
Подякував: 972 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:27

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Наконец-то: https://news.finance.ua/ru/news/-/45925 ... rnyh-domov

Не понимаю, зачем жителям многоэтажки получать в собственность придомовую территорию. Зато знаю зачем это делать городским властям. Они скажут:
Это ваша территория- перекладывайте на ней внутридомовые дороги и давайте письменные разрешение на разрытие газонов для ремонта лопнувших труб ( иначе перекрываем водоснабжение и ...всё). Естественно-всё за деньги.

даже якщо наіпнеться будинок, земля все ж буде у власності жильців.. якось так
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16617
З нами з: 09.03.14
Подякував: 972 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:34

  kingkongovets написав:Через новобудови й транзитний транспорт, Куренівка і північ Оболоні стали непроїздними

https://vechirniy.kyiv.ua/news/cherez-n ... tVxG6s_Dqc

слава Вєталіку і папірідним мэрам !!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16617
З нами з: 09.03.14
Подякував: 972 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:35

  zzzzzz написав:
Советник мэра Киева Виталия Кличко Маским Бахматов заявил, что группа "Укрбуд" не обанкротится, потому что туда зашел новый инвестор.

Об этом он сказал в интервью Bihus Info.

"Уже нашелся инвестор, он вообще непубличный, чтобы вы понимали, это не строитель, не публичный человек, он не из этого бизнеса, ему просто интересно зайти в новый интересный проект", - рассказал Бахматов.

По его словам, еще три недели назад "Укрбуд" мог иметь проблемы со всеми своими стройками по всей стране, но сейчас 40 тысяч человек, вложивших туда деньги, могут не волноваться, что что-то произойдет.

На замечание ведущего, что из этих слов следует, что в строительный бизнес пришел человек, который в нем не разбирается, и отдает деньги, чтобы спасти 40 тыс вкладчиков, советник мэра ответил: "Так реально есть".

Советник Кличко фамилию инвестора и сумму инвестиций назвал внутренней информацией.

"Мы скоро узнаем, кто это", - отметил он.

Бахматов также опроверг слухи о том, что "Укрбуд" отжало окружения президента Зеленского.

"Что я слышал, что там уже и Богдан, и Ваврыш - это все фигня", - подчеркнул советник мэра Киева.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/6/653381/

згадалось про банк Дельта і банк Хрещатик, які теж банкротитись не будуть...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16617
З нами з: 09.03.14
Подякував: 972 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:37

  flyman написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Наконец-то: https://news.finance.ua/ru/news/-/45925 ... rnyh-domov

Не понимаю, зачем жителям многоэтажки получать в собственность придомовую территорию. Зато знаю зачем это делать городским властям. Они скажут:
Это ваша территория- перекладывайте на ней внутридомовые дороги и давайте письменные разрешение на разрытие газонов для ремонта лопнувших труб ( иначе перекрываем водоснабжение и ...всё). Естественно-всё за деньги.

даже якщо наіпнеться будинок, земля все ж буде у власності жильців.. якось так

Мне кажется, что право пользования землей у ОСМД будет до тех пор, пока существует ОСМД. А ОСМД существует до тех пор, пока существует сам дом. Поэтому в таких экстремальных случаях, боюсь что с разрушением дома исчезнет и право пользования землей под этим домом. И это было бы логично и правильно. Но это не точно - надо читать.
airmax78
 
Повідомлень: 32367
З нами з: 25.10.12
Подякував: 826 раз.
Подякували: 3741 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2235223622372238
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Serg-ik і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1681, 1682, 1683
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16823 2658715
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 15:08
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8530
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184703
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.