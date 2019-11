Додано: Сер 06 лис, 2019 15:43

BIGor написав: zzzzzz написав: Украинцы в октябре 2019 года зарегистрировали 27 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что в 2,3 раза больше, чем в октябре 2018 года и на 17,4% больше, чем в предыдущем месяце, сообщает "Укравтопром".



"Это максимальный результат (с начала года – ИФ), не считая первые три месяца года, когда по льготным ставкам активно легализировались "евробляхеры", - констатирует пресс-служба ассоциации.



По данным "Укравтопрома", всего в январе-октябре в Украине зарегистрировано 349 тыс. импортированных подержанных легковых авто, что более чем в 4 раза выше показателя годичной давности.



В то же время, как сообщалось, первичные регистрации новых легковых авто в Украине за 10 месяцев выросли на 5%, до 70,7 тыс. ед.



Скоро Киев будет тупо стоять. Проблемы с парковкой возле новых ЖК жесть-жесть. Скоро Киев будет тупо стоять. Проблемы с парковкой возле новых ЖК жесть-жесть.

В демократическом обществе все имеют право купить собственный автомобиль. Думаю у кого в Киеве не автомобиля просто мечтают его купить, из-за овняного ОТ и пробок. В демократическом обществе все имеют право купить собственный автомобиль. Думаю у кого в Киеве не автомобиля просто мечтают его купить, из-за овняного ОТ и пробок.

хєх, намєдні одна баришня повідомила, що от"їде на пару днів трохи далі от Куєва... на вопрос: - "в село електричком?" ... така абіда празвучала : - "за кого ти мене маєш, шас тачілу не має развє шо хіба яка неспроможна" хєх, намєдні одна баришня повідомила, що от"їде на пару днів трохи далі от Куєва... на вопрос: - "в село електричком?" ... така абіда празвучала : - "за кого ти мене маєш, шас тачілу не має развє шо хіба яка неспроможна"

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/