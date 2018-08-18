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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:даже якщо наіпнеться будинок, земля все ж буде у власності жильців.. якось так

Представим ужасное: дом упал ( а такое уже было) часть жильцов погибло. Дом сносят. Земля, как пишет Флай, в собственности жильцов.
Что дальше? Потеря права собственности в связи с исчезновением дома? Или присоединение кучи наследников к праву собственности на землю? ( без выделения в натуре?)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:40

Частный случай "покупатель серебрянной мили" и прочих центров
Оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили злочинну діяльність діючих та колишнього співробітників Служби на незаконному прослуховуванні абонентів та збуті отриманої інформації.

Встановлено, що зловмисники через особисті перевірені зв’язки підшукували клієнтів для надання «послуг». Колишній працівник підбирав замовників, діючі ‒ технічно забезпечували зняття інформації.

Вартість прослуховування одного абонентського номера на два місяці становила дев’ять тисяч доларів США.
- See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2 ... gHk9t.dpbs
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:43

  BIGor написав:
  zzzzzz написав:
Украинцы в октябре 2019 года зарегистрировали 27 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что в 2,3 раза больше, чем в октябре 2018 года и на 17,4% больше, чем в предыдущем месяце, сообщает "Укравтопром".

"Это максимальный результат (с начала года – ИФ), не считая первые три месяца года, когда по льготным ставкам активно легализировались "евробляхеры", - констатирует пресс-служба ассоциации.

По данным "Укравтопрома", всего в январе-октябре в Украине зарегистрировано 349 тыс. импортированных подержанных легковых авто, что более чем в 4 раза выше показателя годичной давности.

В то же время, как сообщалось, первичные регистрации новых легковых авто в Украине за 10 месяцев выросли на 5%, до 70,7 тыс. ед.


Скоро Киев будет тупо стоять. Проблемы с парковкой возле новых ЖК жесть-жесть.

В демократическом обществе все имеют право купить собственный автомобиль. Думаю у кого в Киеве не автомобиля просто мечтают его купить, из-за овняного ОТ и пробок.

хєх, намєдні одна баришня повідомила, що от"їде на пару днів трохи далі от Куєва... на вопрос: - "в село електричком?" ... така абіда празвучала : - "за кого ти мене маєш, шас тачілу не має развє шо хіба яка неспроможна"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:51

  airmax78 написав:
  flyman написав:даже якщо наіпнеться будинок, земля все ж буде у власності жильців.. якось так

Мне кажется, что право пользования землей у ОСМД будет до тех пор, пока существует ОСМД. А ОСМД существует до тех пор, пока существует сам дом. Поэтому в таких экстремальных случаях, боюсь что с разрушением дома исчезнет и право пользования землей под этим домом. И это было бы логично и правильно. Но это не точно - надо читать.

Думаю ні.

Якщо квартира у власності, то за нею закріпляється частка від землі, яка приклдається до будинку, якщо будівля якимось чином зникне (полетить ракетою в космос), частка у власності землі залишиться.
Єдине, що квартира продається із земельною пайкою. Кажись так в Польщі, але не завжди. Є варіанти, що земля не є власністю мешканців (тіпа муніципальна), тоді понаїхам можна купувати квартиру без дозволів польского МВД.
Землю там навіть разом із квартирою не купить просто так іноземець із-за меж ЄС. Ось такий там "відкритий ринок землі". Із с.г. угіддями, лісами, і т.д. там ще жостчє з "відкритим ринком землі".

Це у нас знову граються в більшовиків: "атнять і подєліть". Як пройшла прихватизація заводів/параходів вже бачили.
Із прихватизацією землі буде аналагічна.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 06 лис, 2019 15:59, всього редагувалось 5 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Мне кажется, что право пользования землей у ОСМД будет до тех пор, пока существует ОСМД. А ОСМД существует до тех пор, пока существует сам дом. Поэтому в таких экстремальных случаях, боюсь что с разрушением дома исчезнет и право пользования землей под этим домом. И это было бы логично и правильно. Но это не точно - надо читать.

Право пользования землей или право собственности будет у владельцев многоквартирного дома независимо ОСМД. ОСМД не может быть владельцем земли точно также, как и владельцем чердака, квартиры или мопа. ОСМД это форма организации собственников наравне с общим собранием жильцов. Может быть общее собрание владельцем чего-то?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:04

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Мне кажется, что право пользования землей у ОСМД будет до тех пор, пока существует ОСМД. А ОСМД существует до тех пор, пока существует сам дом. Поэтому в таких экстремальных случаях, боюсь что с разрушением дома исчезнет и право пользования землей под этим домом. И это было бы логично и правильно. Но это не точно - надо читать.

Право пользования землей или право собственности будет у владельцев многоквартирного дома независимо ОСМД. ОСМД не может быть владельцем земли точно также, как и владельцем чердака, квартиры или мопа. ОСМД это форма организации собственников наравне с общим собранием жильцов. Может быть общее собрание владельцем чего-то?

ОСМД же регистрируется как юрлицо, имеет свой устав, счет в банке, и т.д. и т.п. Только на ОСМД право пользования и будет оформляться - юридически больше не на кого его оформить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Мне кажется, что право пользования землей у ОСМД будет до тех пор, пока существует ОСМД. А ОСМД существует до тех пор, пока существует сам дом. Поэтому в таких экстремальных случаях, боюсь что с разрушением дома исчезнет и право пользования землей под этим домом. И это было бы логично и правильно. Но это не точно - надо читать.

Право пользования землей или право собственности будет у владельцев многоквартирного дома независимо ОСМД. ОСМД не может быть владельцем земли точно также, как и владельцем чердака, квартиры или мопа. ОСМД это форма организации собственников наравне с общим собранием жильцов. Может быть общее собрание владельцем чего-то?
Трішки не так. Збори це не юрсособа. А осбб все таки юрособа, а отже набуває майнові і немайнові права.
Читайте типовий статут і закон про осбб.

Із закону випали наприклад колясочні або МОП. Вони чиї? Права власності мешканців на ці приміщення не реєструються.... і це призводить до зловживань


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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:15

Завтра начинает действовать запрет на вьезд грузовому транспорту массой свыше 4,5 тонн
Запрет утром с 7 до 10 и вечером с 17 до 20
Пока только со стороны житомирской трассы
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:50

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Мне кажется, что право пользования землей у ОСМД будет до тех пор, пока существует ОСМД. А ОСМД существует до тех пор, пока существует сам дом. Поэтому в таких экстремальных случаях, боюсь что с разрушением дома исчезнет и право пользования землей под этим домом. И это было бы логично и правильно. Но это не точно - надо читать.

Право пользования землей или право собственности будет у владельцев многоквартирного дома независимо ОСМД. ОСМД не может быть владельцем земли точно также, как и владельцем чердака, квартиры или мопа. ОСМД это форма организации собственников наравне с общим собранием жильцов. Может быть общее собрание владельцем чего-то?

ОСМД же регистрируется как юрлицо, имеет свой устав, счет в банке, и т.д. и т.п. Только на ОСМД право пользования и будет оформляться - юридически больше не на кого его оформить.

Хорошо, чтобы моя мысль была понятней, ОСМД принадлежит всем жильцам. Прокладка. ОСМД самому по себе ничего не может принадлежать, все принадлежит жильцам через ОСМД.
Когда я продаю квартиру я продаю и свою часть чердака и теперь новому жильцу принадлежит квадратный метр чердака, но собственность оформлена не напрямую, а как членство в ОСМД.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:53

zzzzzz
Выбора нет. Въезд- под запретом
Благодарить кого за это?
Good morning,Киев,
жёсткий трафик отменя-я-я-я-ется
Good morning, Киев
фурам ездить запреща-а-а-а-ется
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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