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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2237223822392240

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда дом развалится, жильцы общим собранием примут решение о продаже участка. Это решение будет исполнять ОСМД. Получит деньги на счет, переведет владельцам и самоликвидируется. Как это будет проходить технически будет видно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Хорошо, чтобы моя мысль была понятней, ОСМД принадлежит всем жильцам. Прокладка. ОСМД самому по себе ничего не может принадлежать, все принадлежит жильцам через ОСМД.
Когда я продаю квартиру я продаю и свою часть чердака и теперь новому жильцу принадлежит квадратный метр чердака, но собственность оформлена не напрямую, а как членство в ОСМД.
:-) доки Ви так будете думати, то чердак може почати належати якомусь Васі, а не всім мешканцям
Що і відбувається.



Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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  #<1 ... 2237223822392240
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