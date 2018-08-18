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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лис, 2019 16:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Когда дом развалится, жильцы общим собранием примут решение о продаже участка. Это решение будет исполнять ОСМД. Получит деньги на счет, переведет владельцам и самоликвидируется. Как это будет проходить технически будет видно.
Додано: Сер 06 лис, 2019 17:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
:-) доки Ви так будете думати, то чердак може почати належати якомусь Васі, а не всім мешканцям
Що і відбувається.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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