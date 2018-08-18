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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2237223822392240

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда дом развалится, жильцы общим собранием примут решение о продаже участка. Это решение будет исполнять ОСМД. Получит деньги на счет, переведет владельцам и самоликвидируется. Как это будет проходить технически будет видно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Хорошо, чтобы моя мысль была понятней, ОСМД принадлежит всем жильцам. Прокладка. ОСМД самому по себе ничего не может принадлежать, все принадлежит жильцам через ОСМД.
Когда я продаю квартиру я продаю и свою часть чердака и теперь новому жильцу принадлежит квадратный метр чердака, но собственность оформлена не напрямую, а как членство в ОСМД.
:-) доки Ви так будете думати, то чердак може почати належати якомусь Васі, а не всім мешканцям
Що і відбувається.



Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав::-) доки Ви так будете думати, то чердак може почати належати якомусь Васі, а не всім мешканцям
Що і відбувається.



Всім процвітання!

Потому что у нас страна победившей коррупции. На всех уровнях. Дело не в способе организации через ОСМД, а в том, что председатель может продать купленный на ОСМД трактор за 1000 гривен или сдать кусок МОПа, за 5 коп, чтобы "было чем платить уборщице зарплату".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:23

  airmax78 написав:
  BIGor написав:В демократическом обществе все имеют право купить собственный автомобиль. Думаю у кого в Киеве не автомобиля просто мечтают его купить, из-за овняного ОТ и пробок.

Немного не так. В демократическом обществе ваши права и свободы заканчиваются там, где они начинают нарушать права и свободы других граждан демократического общества. Поэтому если ваше корыто занимает место на тортуаре потому что "паркинг вам дорого и глупо", то корыто надо отвезти на штраф-площадку, а возможность его покупки привязать к наличию парковки.

Слишком радикально для вильнолюдей.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:58

  Serg-ik написав:
  flyman написав:даже якщо наіпнеться будинок, земля все ж буде у власності жильців.. якось так

Представим ужасное: дом упал ( а такое уже было) часть жильцов погибло. Дом сносят. Земля, как пишет Флай, в собственности жильцов.
Что дальше? Потеря права собственности в связи с исчезновением дома? Или присоединение кучи наследников к праву собственности на землю? ( без выделения в натуре?)

Дальше город обязан всех обеспечить не меньшим жильем чем было.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:59

  Serg-ik написав:Частный случай "покупатель серебрянной мили" и прочих центров
Оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили злочинну діяльність діючих та колишнього співробітників Служби на незаконному прослуховуванні абонентів та збуті отриманої інформації.

Встановлено, що зловмисники через особисті перевірені зв’язки підшукували клієнтів для надання «послуг». Колишній працівник підбирав замовників, діючі ‒ технічно забезпечували зняття інформації.

Вартість прослуховування одного абонентського номера на два місяці становила дев’ять тисяч доларів США.
- See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2 ... gHk9t.dpbs

Вы верите в эти байки?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 18:05

  Vlad442 написав:Когда дом развалится, жильцы общим собранием примут решение о продаже участка. Это решение будет исполнять ОСМД. Получит деньги на счет, переведет владельцам и самоликвидируется. Как это будет проходить технически будет видно.


ага , не рассказывайте сказки !. земля под ОСМД находится во временной эксплуатации ОСМД . после ликвидации Дома земля перейдет городу . никаких прав на землю вы не имеете и иметь не будите !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 18:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Предлагаю всем почитать законы и кодексы Украины и не гнать отсебятину.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Первый написав::-) доки Ви так будете думати, то чердак може почати належати якомусь Васі, а не всім мешканцям
Що і відбувається.



Всім процвітання!

Потому что у нас страна победившей коррупции. На всех уровнях. Дело не в способе организации через ОСМД, а в том, что председатель может продать купленный на ОСМД трактор за 1000 гривен или сдать кусок МОПа, за 5 коп, чтобы "было чем платить уборщице зарплату".
Ви ж цікавитеся новобудовами, тому мабуть володієте питанням.
Ви купили квартиру в евриці. Там мабуть є колясочна. Так ось, в один день ви прийдете, а там ВЛАСНИК іванов. Що Ви будете йому розказувати? На підставі якого документу Вона Вам належить на праві сумісної власності?


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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