Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Когда дом развалится, жильцы общим собранием примут решение о продаже участка. Это решение будет исполнять ОСМД. Получит деньги на счет, переведет владельцам и самоликвидируется. Как это будет проходить технически будет видно.
Vlad442 написав:Хорошо, чтобы моя мысль была понятней, ОСМД принадлежит всем жильцам. Прокладка. ОСМД самому по себе ничего не может принадлежать, все принадлежит жильцам через ОСМД. Когда я продаю квартиру я продаю и свою часть чердака и теперь новому жильцу принадлежит квадратный метр чердака, но собственность оформлена не напрямую, а как членство в ОСМД.
:-) доки Ви так будете думати, то чердак може почати належати якомусь Васі, а не всім мешканцям Що і відбувається.
Первый написав::-) доки Ви так будете думати, то чердак може почати належати якомусь Васі, а не всім мешканцям Що і відбувається.
Всім процвітання!
Потому что у нас страна победившей коррупции. На всех уровнях. Дело не в способе организации через ОСМД, а в том, что председатель может продать купленный на ОСМД трактор за 1000 гривен или сдать кусок МОПа, за 5 коп, чтобы "было чем платить уборщице зарплату".
BIGor написав:В демократическом обществе все имеют право купить собственный автомобиль. Думаю у кого в Киеве не автомобиля просто мечтают его купить, из-за овняного ОТ и пробок.
Немного не так. В демократическом обществе ваши права и свободы заканчиваются там, где они начинают нарушать права и свободы других граждан демократического общества. Поэтому если ваше корыто занимает место на тортуаре потому что "паркинг вам дорого и глупо", то корыто надо отвезти на штраф-площадку, а возможность его покупки привязать к наличию парковки.
flyman написав:даже якщо наіпнеться будинок, земля все ж буде у власності жильців.. якось так
Представим ужасное: дом упал ( а такое уже было) часть жильцов погибло. Дом сносят. Земля, как пишет Флай, в собственности жильцов. Что дальше? Потеря права собственности в связи с исчезновением дома? Или присоединение кучи наследников к праву собственности на землю? ( без выделения в натуре?)
Дальше город обязан всех обеспечить не меньшим жильем чем было.
Vlad442 написав:Когда дом развалится, жильцы общим собранием примут решение о продаже участка. Это решение будет исполнять ОСМД. Получит деньги на счет, переведет владельцам и самоликвидируется. Как это будет проходить технически будет видно.
ага , не рассказывайте сказки !. земля под ОСМД находится во временной эксплуатации ОСМД . после ликвидации Дома земля перейдет городу . никаких прав на землю вы не имеете и иметь не будите !
Первый написав::-) доки Ви так будете думати, то чердак може почати належати якомусь Васі, а не всім мешканцям Що і відбувається.
Всім процвітання!
Потому что у нас страна победившей коррупции. На всех уровнях. Дело не в способе организации через ОСМД, а в том, что председатель может продать купленный на ОСМД трактор за 1000 гривен или сдать кусок МОПа, за 5 коп, чтобы "было чем платить уборщице зарплату".
Ви ж цікавитеся новобудовами, тому мабуть володієте питанням. Ви купили квартиру в евриці. Там мабуть є колясочна. Так ось, в один день ви прийдете, а там ВЛАСНИК іванов. Що Ви будете йому розказувати? На підставі якого документу Вона Вам належить на праві сумісної власності?