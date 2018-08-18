В Киеве на улице Чаадаева (Святошинский район) произошла стрельба, есть тяжелораненый. Как рассказали сайту "Сегодня" жители этого дома, огонь открыл один из их соседей.



"Все началось с того, что в нашем доме один из жильцов задолжал за коммуналку огромную сумму денег, – рассказала нам местная жительница. – На него подавали в суд, но это не давало никакого результата. Мало того, по нашим данным, он подключился к общему электростояку таким образом, что не платил за электричество. На выходных во всем доме пропал свет. Соседи вызвали электрика, который и обнаружил врезку в стояк. Электрик отрезал его квартиру от общего стояка и поставил пломбы. Но нарушитель сорвал пломбы и подключился к соседям. У соседей сгорела вся техника. После этого терпению пришел конец, соседи собрались и пошли к нему. Но тот взял и выстрелил в первого, кто был перед ним. Это оказался юрист, мужчина получил ранение".