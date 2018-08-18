Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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В Киеве на улице Чаадаева (Святошинский район) произошла стрельба, есть тяжелораненый. Как рассказали сайту "Сегодня" жители этого дома, огонь открыл один из их соседей.
"Все началось с того, что в нашем доме один из жильцов задолжал за коммуналку огромную сумму денег, – рассказала нам местная жительница. – На него подавали в суд, но это не давало никакого результата. Мало того, по нашим данным, он подключился к общему электростояку таким образом, что не платил за электричество. На выходных во всем доме пропал свет. Соседи вызвали электрика, который и обнаружил врезку в стояк. Электрик отрезал его квартиру от общего стояка и поставил пломбы. Но нарушитель сорвал пломбы и подключился к соседям. У соседей сгорела вся техника. После этого терпению пришел конец, соседи собрались и пошли к нему. Но тот взял и выстрелил в первого, кто был перед ним. Это оказался юрист, мужчина получил ранение".
zzzzzz написав:Скоро Киев будет тупо стоять. Проблемы с парковкой возле новых ЖК жесть-жесть.
В демократическом обществе все имеют право купить собственный автомобиль. Думаю у кого в Киеве не автомобиля просто мечтают его купить, из-за овняного ОТ и пробок.
Полгода как избавилась от авто (до этого почти 10 лет на машине). Первый месяц аж ломка была. И о боже, кто все эти люди? Почему их так много? А сейчас ничего, пообвыкла (но мне благо только одним видом транспорта на работу ездить, да и то не в час пик). Даже чувствую минус статья затрат и минус головняк с ремонтом, переобувкой, хранением колес и т.д. Пока что другую машину покупать не думаю. А если полностью перейду на удаленку или фриланс, то она мне и подавно не нужна.
В Киеве на улице Чаадаева (Святошинский район) произошла стрельба, есть тяжелораненый. Как рассказали сайту "Сегодня" жители этого дома, огонь открыл один из их соседей.
"Все началось с того, что в нашем доме один из жильцов задолжал за коммуналку огромную сумму денег, – рассказала нам местная жительница. – На него подавали в суд, но это не давало никакого результата. Мало того, по нашим данным, он подключился к общему электростояку таким образом, что не платил за электричество. На выходных во всем доме пропал свет. Соседи вызвали электрика, который и обнаружил врезку в стояк. Электрик отрезал его квартиру от общего стояка и поставил пломбы. Но нарушитель сорвал пломбы и подключился к соседям. У соседей сгорела вся техника. После этого терпению пришел конец, соседи собрались и пошли к нему. Но тот взял и выстрелил в первого, кто был перед ним. Это оказался юрист, мужчина получил ранение".
В Киеве на улице Чаадаева (Святошинский район) произошла стрельба, есть тяжелораненый. Как рассказали сайту "Сегодня" жители этого дома, огонь открыл один из их соседей.
"Все началось с того, что в нашем доме один из жильцов задолжал за коммуналку огромную сумму денег, – рассказала нам местная жительница. – На него подавали в суд, но это не давало никакого результата. Мало того, по нашим данным, он подключился к общему электростояку таким образом, что не платил за электричество. На выходных во всем доме пропал свет. Соседи вызвали электрика, который и обнаружил врезку в стояк. Электрик отрезал его квартиру от общего стояка и поставил пломбы. Но нарушитель сорвал пломбы и подключился к соседям. У соседей сгорела вся техника. После этого терпению пришел конец, соседи собрались и пошли к нему. Но тот взял и выстрелил в первого, кто был перед ним. Это оказался юрист, мужчина получил ранение".
BIGor написав:В демократическом обществе все имеют право купить собственный автомобиль. Думаю у кого в Киеве не автомобиля просто мечтают его купить, из-за овняного ОТ и пробок.
Немного не так. В демократическом обществе ваши права и свободы заканчиваются там, где они начинают нарушать права и свободы других граждан демократического общества. Поэтому если ваше корыто занимает место на тортуаре потому что "паркинг вам дорого и глупо", то корыто надо отвезти на штраф-площадку, а возможность его покупки привязать к наличию парковки.
между прочим именно в япе машину тебе не продадут без наличия парковочного места. своего или арендованного без разницы. а кто-то здесь пытался троллить японский образ жизни.
zzzzzz написав:Natt Вот когда начнете очередной ремонт тогда и вспомните ))
Об этом я думала. Да, пожалуй, это неудобство. Но вроде как доставки никто не отменял. Придется на них потратиться, но это будут небольшие расходы по сравнению с ежемесячными расходами на авто. З.Ы. Ну или Флай купит машину и поможет мне)))
В Киеве на улице Чаадаева (Святошинский район) произошла стрельба, есть тяжелораненый. Как рассказали сайту "Сегодня" жители этого дома, огонь открыл один из их соседей.
"Все началось с того, что в нашем доме один из жильцов задолжал за коммуналку огромную сумму денег, – рассказала нам местная жительница. – На него подавали в суд, но это не давало никакого результата. Мало того, по нашим данным, он подключился к общему электростояку таким образом, что не платил за электричество. На выходных во всем доме пропал свет. Соседи вызвали электрика, который и обнаружил врезку в стояк. Электрик отрезал его квартиру от общего стояка и поставил пломбы. Но нарушитель сорвал пломбы и подключился к соседям. У соседей сгорела вся техника. После этого терпению пришел конец, соседи собрались и пошли к нему. Но тот взял и выстрелил в первого, кто был перед ним. Это оказался юрист, мужчина получил ранение".