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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2239224022412242>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:19

В Киеве на улице Чаадаева (Святошинский район) произошла стрельба, есть тяжелораненый. Как рассказали сайту "Сегодня" жители этого дома, огонь открыл один из их соседей.

"Все началось с того, что в нашем доме один из жильцов задолжал за коммуналку огромную сумму денег, – рассказала нам местная жительница. – На него подавали в суд, но это не давало никакого результата. Мало того, по нашим данным, он подключился к общему электростояку таким образом, что не платил за электричество. На выходных во всем доме пропал свет. Соседи вызвали электрика, который и обнаружил врезку в стояк. Электрик отрезал его квартиру от общего стояка и поставил пломбы. Но нарушитель сорвал пломбы и подключился к соседям. У соседей сгорела вся техника. После этого терпению пришел конец, соседи собрались и пошли к нему. Но тот взял и выстрелил в первого, кто был перед ним. Это оказался юрист, мужчина получил ранение".

https://www.segodnya.ua/kiev/kaccidents ... 56382.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:21

  BIGor написав:
  zzzzzz написав:Скоро Киев будет тупо стоять. Проблемы с парковкой возле новых ЖК жесть-жесть.

В демократическом обществе все имеют право купить собственный автомобиль. Думаю у кого в Киеве не автомобиля просто мечтают его купить, из-за овняного ОТ и пробок.

Полгода как избавилась от авто (до этого почти 10 лет на машине). Первый месяц аж ломка была. И о боже, кто все эти люди? Почему их так много? А сейчас ничего, пообвыкла (но мне благо только одним видом транспорта на работу ездить, да и то не в час пик). Даже чувствую минус статья затрат и минус головняк с ремонтом, переобувкой, хранением колес и т.д. Пока что другую машину покупать не думаю. А если полностью перейду на удаленку или фриланс, то она мне и подавно не нужна.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:28

Natt
Вот когда начнете очередной ремонт тогда и вспомните )) :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:30

  zzzzzz написав:
В Киеве на улице Чаадаева (Святошинский район) произошла стрельба, есть тяжелораненый. Как рассказали сайту "Сегодня" жители этого дома, огонь открыл один из их соседей.

"Все началось с того, что в нашем доме один из жильцов задолжал за коммуналку огромную сумму денег, – рассказала нам местная жительница. – На него подавали в суд, но это не давало никакого результата. Мало того, по нашим данным, он подключился к общему электростояку таким образом, что не платил за электричество. На выходных во всем доме пропал свет. Соседи вызвали электрика, который и обнаружил врезку в стояк. Электрик отрезал его квартиру от общего стояка и поставил пломбы. Но нарушитель сорвал пломбы и подключился к соседям. У соседей сгорела вся техника. После этого терпению пришел конец, соседи собрались и пошли к нему. Но тот взял и выстрелил в первого, кто был перед ним. Это оказался юрист, мужчина получил ранение".

https://www.segodnya.ua/kiev/kaccidents ... 56382.html

Опа, еще один кандидат на поруки к Авакову. Понять и простить, однозначно)
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Magic of Hong Kong
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:50

  zzzzzz написав:
В Киеве на улице Чаадаева (Святошинский район) произошла стрельба, есть тяжелораненый. Как рассказали сайту "Сегодня" жители этого дома, огонь открыл один из их соседей.

"Все началось с того, что в нашем доме один из жильцов задолжал за коммуналку огромную сумму денег, – рассказала нам местная жительница. – На него подавали в суд, но это не давало никакого результата. Мало того, по нашим данным, он подключился к общему электростояку таким образом, что не платил за электричество. На выходных во всем доме пропал свет. Соседи вызвали электрика, который и обнаружил врезку в стояк. Электрик отрезал его квартиру от общего стояка и поставил пломбы. Но нарушитель сорвал пломбы и подключился к соседям. У соседей сгорела вся техника. После этого терпению пришел конец, соседи собрались и пошли к нему. Но тот взял и выстрелил в первого, кто был перед ним. Это оказался юрист, мужчина получил ранение".

https://www.segodnya.ua/kiev/kaccidents ... 56382.html

Какой же лютый ПЦ сидит у этого товарища в голове. Адддъ
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:04

На Оболоні завершили третю чергу реконструкції парку «Наталка»

https://hmarochos.kiev.ua/2019/11/06/na ... u-natalka/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:06

  airmax78 написав:
  BIGor написав:В демократическом обществе все имеют право купить собственный автомобиль. Думаю у кого в Киеве не автомобиля просто мечтают его купить, из-за овняного ОТ и пробок.

Немного не так. В демократическом обществе ваши права и свободы заканчиваются там, где они начинают нарушать права и свободы других граждан демократического общества. Поэтому если ваше корыто занимает место на тортуаре потому что "паркинг вам дорого и глупо", то корыто надо отвезти на штраф-площадку, а возможность его покупки привязать к наличию парковки.

между прочим именно в япе машину тебе не продадут без наличия парковочного места. своего или арендованного без разницы. а кто-то здесь пытался троллить японский образ жизни.
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:10

  zzzzzz написав:Natt
Вот когда начнете очередной ремонт тогда и вспомните )) :D
Об этом я думала. Да, пожалуй, это неудобство. Но вроде как доставки никто не отменял. Придется на них потратиться, но это будут небольшие расходы по сравнению с ежемесячными расходами на авто.
З.Ы. Ну или Флай купит машину и поможет мне)))
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:15

  zzzzzz написав:
В Киеве на улице Чаадаева (Святошинский район) произошла стрельба, есть тяжелораненый. Как рассказали сайту "Сегодня" жители этого дома, огонь открыл один из их соседей.

"Все началось с того, что в нашем доме один из жильцов задолжал за коммуналку огромную сумму денег, – рассказала нам местная жительница. – На него подавали в суд, но это не давало никакого результата. Мало того, по нашим данным, он подключился к общему электростояку таким образом, что не платил за электричество. На выходных во всем доме пропал свет. Соседи вызвали электрика, который и обнаружил врезку в стояк. Электрик отрезал его квартиру от общего стояка и поставил пломбы. Но нарушитель сорвал пломбы и подключился к соседям. У соседей сгорела вся техника. После этого терпению пришел конец, соседи собрались и пошли к нему. Но тот взял и выстрелил в первого, кто был перед ним. Это оказался юрист, мужчина получил ранение".

https://www.segodnya.ua/kiev/kaccidents ... 56382.html


Абалдеть ! два человека создали долг в 1 000 000 грн ( за отопление ? )
moldashavanin
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