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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лис, 2019 21:32
Natt написав: zzzzzz написав:Natt
Вот когда начнете очередной ремонт тогда и вспомните ))
Об этом я думала. Да, пожалуй, это неудобство. Но вроде как доставки никто не отменял. Придется на них потратиться, но это будут небольшие расходы по сравнению с ежемесячными расходами на авто.
З.Ы. Ну или Флай купит машину и поможет мне)))
Флай, ну... это, ну... Действуй!
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Додано: Сер 06 лис, 2019 21:42
moldashavanin написав:
ага , не рассказывайте сказки !. земля под ОСМД находится во временной эксплуатации ОСМД . после ликвидации Дома земля перейдет городу . никаких прав на землю вы не имеете и иметь не будите !
В ссылке по статье идет речь и о собственности на землю.
Первый написав:
Ви ж цікавитеся новобудовами, тому мабуть володієте питанням.
Ви купили квартиру в евриці. Там мабуть є колясочна. Так ось, в один день ви прийдете, а там ВЛАСНИК іванов. Що Ви будете йому розказувати? На підставі якого документу Вона Вам належить на праві сумісної власності?
Писать заявление в полицию по факту мошенничества или кражи со стороны руководства ОСМД. Понимая, что в нашей стране это война с ветряными мельницами.
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