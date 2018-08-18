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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2239224022412242

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:32

  Natt написав:
  zzzzzz написав:Natt
Вот когда начнете очередной ремонт тогда и вспомните )) :D
Об этом я думала. Да, пожалуй, это неудобство. Но вроде как доставки никто не отменял. Придется на них потратиться, но это будут небольшие расходы по сравнению с ежемесячными расходами на авто.
З.Ы. Ну или Флай купит машину и поможет мне)))

Флай, ну... это, ну... Действуй!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moldashavanin написав:ага , не рассказывайте сказки !. земля под ОСМД находится во временной эксплуатации ОСМД . после ликвидации Дома земля перейдет городу . никаких прав на землю вы не имеете и иметь не будите !

В ссылке по статье идет речь и о собственности на землю.
  Первый написав:Ви ж цікавитеся новобудовами, тому мабуть володієте питанням.
Ви купили квартиру в евриці. Там мабуть є колясочна. Так ось, в один день ви прийдете, а там ВЛАСНИК іванов. Що Ви будете йому розказувати? На підставі якого документу Вона Вам належить на праві сумісної власності?

Писать заявление в полицию по факту мошенничества или кражи со стороны руководства ОСМД. Понимая, что в нашей стране это война с ветряными мельницами.
Vlad442
 
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