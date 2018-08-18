Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Natt Вот когда начнете очередной ремонт тогда и вспомните ))
Об этом я думала. Да, пожалуй, это неудобство. Но вроде как доставки никто не отменял. Придется на них потратиться, но это будут небольшие расходы по сравнению с ежемесячными расходами на авто. З.Ы. Ну или Флай купит машину и поможет мне)))
moldashavanin написав:ага , не рассказывайте сказки !. земля под ОСМД находится во временной эксплуатации ОСМД . после ликвидации Дома земля перейдет городу . никаких прав на землю вы не имеете и иметь не будите !
В ссылке по статье идет речь и о собственности на землю.
Первый написав:Ви ж цікавитеся новобудовами, тому мабуть володієте питанням. Ви купили квартиру в евриці. Там мабуть є колясочна. Так ось, в один день ви прийдете, а там ВЛАСНИК іванов. Що Ви будете йому розказувати? На підставі якого документу Вона Вам належить на праві сумісної власності?
Писать заявление в полицию по факту мошенничества или кражи со стороны руководства ОСМД. Понимая, что в нашей стране это война с ветряными мельницами.
zzzzzz написав:Natt Вот когда начнете очередной ремонт тогда и вспомните ))
В Киеве доставка Эпика рулит. В большинстве случаев она бесплатная, или стоит символические деньги. Это раньше нужно было при ремонте много двигаться. В век интернета торговля ушла в онлайн. Мелочи можно купить в строймагазинчиках возле дома.
zzzzzz написав:Natt Вот когда начнете очередной ремонт тогда и вспомните ))
Об этом я думала. Да, пожалуй, это неудобство. Но вроде как доставки никто не отменял. Придется на них потратиться, но это будут небольшие расходы по сравнению с ежемесячными расходами на авто. З.Ы. Ну или Флай купит машину и поможет мне)))
В Киеве на улице Чаадаева (Святошинский район) произошла стрельба, есть тяжелораненый. Как рассказали сайту "Сегодня" жители этого дома, огонь открыл один из их соседей.
"Все началось с того, что в нашем доме один из жильцов задолжал за коммуналку огромную сумму денег, – рассказала нам местная жительница. – На него подавали в суд, но это не давало никакого результата. Мало того, по нашим данным, он подключился к общему электростояку таким образом, что не платил за электричество. На выходных во всем доме пропал свет. Соседи вызвали электрика, который и обнаружил врезку в стояк. Электрик отрезал его квартиру от общего стояка и поставил пломбы. Но нарушитель сорвал пломбы и подключился к соседям. У соседей сгорела вся техника. После этого терпению пришел конец, соседи собрались и пошли к нему. Но тот взял и выстрелил в первого, кто был перед ним. Это оказался юрист, мужчина получил ранение".
moldashavanin написав:ага , не рассказывайте сказки !. земля под ОСМД находится во временной эксплуатации ОСМД . после ликвидации Дома земля перейдет городу . никаких прав на землю вы не имеете и иметь не будите !
В ссылке по статье идет речь и о собственности на землю.
Первый написав:Ви ж цікавитеся новобудовами, тому мабуть володієте питанням. Ви купили квартиру в евриці. Там мабуть є колясочна. Так ось, в один день ви прийдете, а там ВЛАСНИК іванов. Що Ви будете йому розказувати? На підставі якого документу Вона Вам належить на праві сумісної власності?
Писать заявление в полицию по факту мошенничества или кражи со стороны руководства ОСМД. Понимая, что в нашей стране это война с ветряными мельницами.
Влад. Ви точно в матеріалі? Ви придбали повітря над котлованом. Вам забудовник сказав що буде колясочна. Ви отримуєте свідоцтво на право власності на квартиру. Який документ посвідчує Ваше право сумісної власності на колясочну? Що ви в поліцію напишете? У чому склад злочину?