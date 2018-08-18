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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:32

  Natt написав:
  zzzzzz написав:Natt
Вот когда начнете очередной ремонт тогда и вспомните )) :D
Об этом я думала. Да, пожалуй, это неудобство. Но вроде как доставки никто не отменял. Придется на них потратиться, но это будут небольшие расходы по сравнению с ежемесячными расходами на авто.
З.Ы. Ну или Флай купит машину и поможет мне)))

Флай, ну... это, ну... Действуй!
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moldashavanin написав:ага , не рассказывайте сказки !. земля под ОСМД находится во временной эксплуатации ОСМД . после ликвидации Дома земля перейдет городу . никаких прав на землю вы не имеете и иметь не будите !

В ссылке по статье идет речь и о собственности на землю.
  Первый написав:Ви ж цікавитеся новобудовами, тому мабуть володієте питанням.
Ви купили квартиру в евриці. Там мабуть є колясочна. Так ось, в один день ви прийдете, а там ВЛАСНИК іванов. Що Ви будете йому розказувати? На підставі якого документу Вона Вам належить на праві сумісної власності?

Писать заявление в полицию по факту мошенничества или кражи со стороны руководства ОСМД. Понимая, что в нашей стране это война с ветряными мельницами.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:48

  zzzzzz написав:Natt
Вот когда начнете очередной ремонт тогда и вспомните )) :D

В Киеве доставка Эпика рулит. В большинстве случаев она бесплатная, или стоит символические деньги. Это раньше нужно было при ремонте много двигаться. В век интернета торговля ушла в онлайн.
Мелочи можно купить в строймагазинчиках возле дома.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:49

  Natt написав:
  zzzzzz написав:Natt
Вот когда начнете очередной ремонт тогда и вспомните )) :D
Об этом я думала. Да, пожалуй, это неудобство. Но вроде как доставки никто не отменял. Придется на них потратиться, но это будут небольшие расходы по сравнению с ежемесячными расходами на авто.
З.Ы. Ну или Флай купит машину и поможет мне)))

Ага, он точно поможет, на грузовичке)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обещал меня не сбивать. Я ему верю. В конце-то концов, я его ближайшая соседка из всех форумчан.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:15

  moldashavanin написав:
  zzzzzz написав:
В Киеве на улице Чаадаева (Святошинский район) произошла стрельба, есть тяжелораненый. Как рассказали сайту "Сегодня" жители этого дома, огонь открыл один из их соседей.

"Все началось с того, что в нашем доме один из жильцов задолжал за коммуналку огромную сумму денег, – рассказала нам местная жительница. – На него подавали в суд, но это не давало никакого результата. Мало того, по нашим данным, он подключился к общему электростояку таким образом, что не платил за электричество. На выходных во всем доме пропал свет. Соседи вызвали электрика, который и обнаружил врезку в стояк. Электрик отрезал его квартиру от общего стояка и поставил пломбы. Но нарушитель сорвал пломбы и подключился к соседям. У соседей сгорела вся техника. После этого терпению пришел конец, соседи собрались и пошли к нему. Но тот взял и выстрелил в первого, кто был перед ним. Это оказался юрист, мужчина получил ранение".

https://www.segodnya.ua/kiev/kaccidents ... 56382.html


Абалдеть ! два человека создали долг в 1 000 000 грн ( за отопление ? )


П"здец
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https://strana.ua/news/232048-pojavilos ... sedej.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:23

  freeze написав:П"здец
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https://strana.ua/news/232048-pojavilos ... sedej.html

Советская вторичка убивает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:32

  airmax78 написав:
  freeze написав:П"здец
Видео
https://strana.ua/news/232048-pojavilos ... sedej.html

Советская вторичка убивает.

А в украинской первичке подобного не случается? :)

Интересно, будут ли из него лепить "активиста", "патриота", "ветерана" и т.п.? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  moldashavanin написав:ага , не рассказывайте сказки !. земля под ОСМД находится во временной эксплуатации ОСМД . после ликвидации Дома земля перейдет городу . никаких прав на землю вы не имеете и иметь не будите !

В ссылке по статье идет речь и о собственности на землю.
  Первый написав:Ви ж цікавитеся новобудовами, тому мабуть володієте питанням.
Ви купили квартиру в евриці. Там мабуть є колясочна. Так ось, в один день ви прийдете, а там ВЛАСНИК іванов. Що Ви будете йому розказувати? На підставі якого документу Вона Вам належить на праві сумісної власності?

Писать заявление в полицию по факту мошенничества или кражи со стороны руководства ОСМД. Понимая, что в нашей стране это война с ветряными мельницами.


Влад. Ви точно в матеріалі?
Ви придбали повітря над котлованом. Вам забудовник сказав що буде колясочна. Ви отримуєте свідоцтво на право власності на квартиру. Який документ посвідчує Ваше право сумісної власності на колясочну?
Що ви в поліцію напишете? У чому склад злочину?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:40

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:
  freeze написав:П"здец
Видео
https://strana.ua/news/232048-pojavilos ... sedej.html

Советская вторичка убивает.

А в украинской первичке подобного не случается? :)

Интересно, будут ли из него лепить "активиста", "патриота", "ветерана" и т.п.? :)

Привычная для Украины бытовуха, от которой убивают больше людей, чем на войне.
Девка из ОСББ раскрутила конкретный случай через фейсбук и всё.
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