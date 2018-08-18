Додано: Сер 06 лис, 2019 22:53

Интересно, долги он всё-таки заплатит, или скажут что он "активист-ветеран" и ему можно?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин