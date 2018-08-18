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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2241224222432244>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:47

  UA написав:Привычная для Украины бытовуха, от которой убивают больше людей, чем на войне.
Девка из ОСББ раскрутила конкретный случай через фейсбук и всё.


Даже страшно подумать, когда все психбольные обзаведутся легальным оружием, придётся бронежилет и каску только на ночь снимать. Все знают, что настоящие буйные психбольные бесстрашные и безбашенные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:50

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:
  freeze написав:П"здец
Видео
https://strana.ua/news/232048-pojavilos ... sedej.html

Советская вторичка убивает.

А в украинской первичке подобного не случается? :)

Интересно, будут ли из него лепить "активиста", "патриота", "ветерана" и т.п.? :)

Не знаю. Как-то сложно представить себе такое в каком-нибудь Тетрисе или Чикаге. Чем дороже квартиры в доме - тем больше социальных фильтров проходят жильцы. Снобизм, конечно, но объективно это так.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:50

  freeze написав:П"здец
Видео
https://strana.ua/news/232048-pojavilos ... sedej.html


Кто помнит тему про создание ОСББ и выбивание долга из должников ?
ОСББ будет эффективно выбивать долги из должников и государство здесь не нужно !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:53

  freeze написав:
  UA написав:Привычная для Украины бытовуха, от которой убивают больше людей, чем на войне.
Девка из ОСББ раскрутила конкретный случай через фейсбук и всё.


Даже страшно подумать, когда все психбольные обзаведутся легальным оружием, придётся бронежилет и каску только на ночь снимать. Все знают, что настоящие буйные психбольные бесстрашные и безбашенные.

Ну тут по всей истории конфликта было понятно, что существо там обитает с уехавшей крышей. Если бы оружие было в свободном обращении, на разбирательства с таким товарищем его непременно надо было бы брать.
PS В этой ситуации, боюсь, бронежилет бы не помог.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 06 лис, 2019 22:54, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:53

Интересно, долги он всё-таки заплатит, или скажут что он "активист-ветеран" и ему можно?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:54

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:А в украинской первичке подобного не случается? :)

Интересно, будут ли из него лепить "активиста", "патриота", "ветерана" и т.п.? :)

Не знаю. Как-то сложно представить себе такое в каком-нибудь Тетрисе или Чикаге. Чем дороже квартиры в доме - тем больше социальных фильтров проходят жильцы. Снобизм, конечно, но объективно это так.


из другого видео можно сделать вывод
- никак вы не выбьете долги из должников .
- за должников отключат вам отопление
- проблемы с електричеством , ремонтом дома ,это решайте сами
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:55

  moldashavanin написав:
  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:А в украинской первичке подобного не случается? :)

Интересно, будут ли из него лепить "активиста", "патриота", "ветерана" и т.п.? :)

Не знаю. Как-то сложно представить себе такое в каком-нибудь Тетрисе или Чикаге. Чем дороже квартиры в доме - тем больше социальных фильтров проходят жильцы. Снобизм, конечно, но объективно это так.


из другого видео можно сделать вывод
- никак вы не выбьете долги из должников .
- за должников отключат вам отопление
- проблемы с електричеством , ремонтом дома ,это решайте сами

Это "Украина в миниатюре" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:56

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:
  freeze написав:П"здец
Видео
https://strana.ua/news/232048-pojavilos ... sedej.html

Советская вторичка убивает.

А в украинской первичке подобного не случается? :)

Интересно, будут ли из него лепить "активиста", "патриота", "ветерана" и т.п.? :)
Слугу народа?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:57

  Вкладчик1234 написав:Интересно, долги он всё-таки заплатит, или скажут что он "активист-ветеран" и ему можно?

Ему уже не до долгов. Квартиру должны конфисковать, продать и оплатить лечение соседу (надеюсь, что сосед выживет). ур** этого - на 15 лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:59

  freeze написав:П"здец
Видео
https://strana.ua/news/232048-pojavilos ... sedej.html

Интересно, как он умудрился накопить долг на миллион? Это ж не пентхаус, а обычная советская квартира.
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