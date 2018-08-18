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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лис, 2019 22:47
UA написав:
Привычная для Украины бытовуха, от которой убивают больше людей, чем на войне.
Девка из ОСББ раскрутила конкретный случай через фейсбук и всё.
Даже страшно подумать, когда все психбольные обзаведутся легальным оружием, придётся бронежилет и каску только на ночь снимать. Все знают, что настоящие буйные психбольные бесстрашные и безбашенные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 06 лис, 2019 22:50
Вкладчик1234 написав: airmax78 написав:
Советская вторичка убивает.
А в украинской первичке подобного не случается?
Интересно, будут ли из него лепить "активиста", "патриота", "ветерана" и т.п.?
Не знаю. Как-то сложно представить себе такое в каком-нибудь Тетрисе или Чикаге. Чем дороже квартиры в доме - тем больше социальных фильтров проходят жильцы. Снобизм, конечно, но объективно это так.
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airmax78
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Додано: Сер 06 лис, 2019 22:50
Кто помнит тему про создание ОСББ и выбивание долга из должников ?
ОСББ будет эффективно выбивать долги из должников и государство здесь не нужно !
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moldashavanin
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Додано: Сер 06 лис, 2019 22:53
freeze написав: UA написав:
Привычная для Украины бытовуха, от которой убивают больше людей, чем на войне.
Девка из ОСББ раскрутила конкретный случай через фейсбук и всё.
Даже страшно подумать, когда все психбольные обзаведутся легальным оружием, придётся бронежилет и каску только на ночь снимать. Все знают, что настоящие буйные психбольные бесстрашные и безбашенные.
Ну тут по всей истории конфликта было понятно, что существо там обитает с уехавшей крышей. Если бы оружие было в свободном обращении, на разбирательства с таким товарищем его непременно надо было бы брать.
PS В этой ситуации, боюсь, бронежилет бы не помог.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 06 лис, 2019 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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airmax78
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Додано: Сер 06 лис, 2019 22:53
Интересно, долги он всё-таки заплатит, или скажут что он "активист-ветеран" и ему можно?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 06 лис, 2019 22:54
airmax78 написав: Вкладчик1234 написав:
А в украинской первичке подобного не случается?
Интересно, будут ли из него лепить "активиста", "патриота", "ветерана" и т.п.?
Не знаю. Как-то сложно представить себе такое в каком-нибудь Тетрисе или Чикаге. Чем дороже квартиры в доме - тем больше социальных фильтров проходят жильцы. Снобизм, конечно, но объективно это так.
из другого видео можно сделать вывод
- никак вы не выбьете долги из должников .
- за должников отключат вам отопление
- проблемы с електричеством , ремонтом дома ,это решайте сами
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moldashavanin
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Додано: Сер 06 лис, 2019 22:55
moldashavanin написав: airmax78 написав: Вкладчик1234 написав:
А в украинской первичке подобного не случается?
Интересно, будут ли из него лепить "активиста", "патриота", "ветерана" и т.п.?
Не знаю. Как-то сложно представить себе такое в каком-нибудь Тетрисе или Чикаге. Чем дороже квартиры в доме - тем больше социальных фильтров проходят жильцы. Снобизм, конечно, но объективно это так.
из другого видео можно сделать вывод
- никак вы не выбьете долги из должников .
- за должников отключат вам отопление
- проблемы с електричеством , ремонтом дома ,это решайте сами
Это "Украина в миниатюре"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 06 лис, 2019 22:56
Вкладчик1234 написав: airmax78 написав:
Советская вторичка убивает.
А в украинской первичке подобного не случается?
Интересно, будут ли из него лепить "активиста", "патриота", "ветерана" и т.п.?
Слугу народа?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 06 лис, 2019 22:57
Вкладчик1234 написав:
Интересно, долги он всё-таки заплатит, или скажут что он "активист-ветеран" и ему можно?
Ему уже не до долгов. Квартиру должны конфисковать, продать и оплатить лечение соседу (надеюсь, что сосед выживет). ур** этого - на 15 лет.
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airmax78
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Додано: Сер 06 лис, 2019 22:59
Интересно, как он умудрился накопить долг на миллион? Это ж не пентхаус, а обычная советская квартира.
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