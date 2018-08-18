|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:01
moldashavanin написав:
Кто помнит тему про создание ОСББ и выбивание долга из должников ?
ОСББ будет эффективно выбивать долги из должников и государство здесь не нужно !
Примерно такими методами как на видео.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20973
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1362 раз.
- Подякували: 2104 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:03
airmax78 написав: Вкладчик1234 написав:
Интересно, долги он всё-таки заплатит, или скажут что он "активист-ветеран" и ему можно?
Ему уже не до долгов. Квартиру должны конфисковать, продать и оплатить лечение соседу (надеюсь, что сосед выживет). ур** этого - на 15 лет.
Если бы всё было так просто - это была бы не Украина
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9650
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6362 раз.
- Подякували: 2570 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:04
moldashavanin написав: airmax78 написав: Вкладчик1234 написав:
А в украинской первичке подобного не случается?
Интересно, будут ли из него лепить "активиста", "патриота", "ветерана" и т.п.?
Не знаю. Как-то сложно представить себе такое в каком-нибудь Тетрисе или Чикаге. Чем дороже квартиры в доме - тем больше социальных фильтров проходят жильцы. Снобизм, конечно, но объективно это так.
из другого видео можно сделать вывод
- никак вы не выбьете долги из должников .
- за должников отключат вам отопление
- проблемы с електричеством , ремонтом дома ,это решайте сами
Поэтому и написал выше. Советская вторичка - самый мрачный вариант по контингенту. Абсолютная лотерея. Я помню как мне сосед на Оболони отрезал кабель электрический в квартиру - он решил, что из-за ремонта, который сделал мой лендлорд, у него проблемы с электричеством начались. А там квартира в которой ремонта не было с ввода этой чешки в эксплуатацию. Алюминиевая проводка на скрутках, самодельные обогреватели. Реальный бомжатник. Помню как ночью звонок в дверь: а на пороге голая жена сына соседа стоит. 2 ночи. Ее выгнали из дома по пьяни.... Блд это ПЦ был. Бабалонь!
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32378
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 826 раз.
- Подякували: 3741 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:05
freeze написав: UA написав:
Привычная для Украины бытовуха, от которой убивают больше людей, чем на войне.
Девка из ОСББ раскрутила конкретный случай через фейсбук и всё.
Даже страшно подумать, когда все психбольные обзаведутся легальным оружием, придётся бронежилет и каску только на ночь снимать. Все знают, что настоящие буйные психбольные бесстрашные и безбашенные.
Стрелявший по внешним признакам не похож на психически больного.
А вот пострадавший, слыша характерные для АК звуки вставляния магазина и передергивания затвора уперто смотрит в смартфон. Это адекватное поведение?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4653
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 547 раз.
- Подякували: 731 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:06
Почему тут пишут про советскую вторичку ?
Дом Улица Петра Чаадаева 2А , год постройки 1997
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35959
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3486 раз.
- Подякували: 7749 раз.
-
- Профіль
-
35
7
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16837
|2659804
|
|
|8
|8537
|
|
|455
|184713
|
|