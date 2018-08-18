Додано: Сер 06 лис, 2019 23:21

zzzzzz написав: Да примеров неадекватов в элитке хватает. Да примеров неадекватов в элитке хватает.

У меня в подъезде живёт бычок из 90-х, бригадир, в том смысле из 90-х.Я когда с ним в лифте еду, рука кобуру ищет, потому что дышит угрожающе.Не платил он квартплату, бухгалтер вывесила объявление по должникам, там была его фамилия, он обиделся, встал в пять утра и нарисовал, не поленился в паркинге большие надписи - бухгалтер с"ка и вор. Тупой бык, не мог понять, что в элитном доме все накрыто камерами наблюдения. Смешно было смотреть, мне в ОСМД показали видео, как здоровый лоб в пять утра, крадучись с ведром краски и кистью бегает по паркингу, озираясь и делая надписи. Психи везде.