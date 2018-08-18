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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2242224322442245

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:31

  airmax78 написав:Не знаю. Как-то сложно представить себе такое в каком-нибудь Тетрисе или Чикаге. Чем дороже квартиры в доме - тем больше социальных фильтров проходят жильцы. Снобизм, конечно, но объективно это так.


Может хватит петросянить?
Какие такие лифты в неньке?

Прокуроры в 25 и главы отделов и госпредприятий до 30-ти?

Может хоть бы открыли для приличия списки самых главных должников по ЖКХ,там почему-то самые кошерные дома вокруг Майдана.

Социальные фильтры,реально отжёг :mrgreen:
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 07 лис, 2019 00:10, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:37

  zzzzzz написав:freeze
Чем история с долгами закончилась ?


У нас всё жестко, в штате ОСМД юрист, сразу подается иск в суд на взыскание, а там на исполнителей с соответствующими проблемами.
Сначала вывешивают объявление, если долг свыше 3 500 грн, по-моему свыше 10 000 грн, отключают свет и тд, свыше 15 000 грн иск в суд без разговоров и упрашиваний. Заходил как-то в реестр судебных решений, там куча удовлетворенных исков от нашего ОСМД за прошлые годы, в последний год мало долгов, боятся ))) Надо слетать на острова, а тут проблема из-за копеечной суммы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фильтры, Сомилитарк, фильтры, а не лифты. Почитал там комменты, понял, что страну уже не спасти.
Зображення
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 00:03

  zzzzzz написав:Почему тут пишут про советскую вторичку ?

Дом Улица Петра Чаадаева 2А , год постройки 1997

Ну а что это? Вы видели видео? Самая натуральная советская вторичка. Первые приличные дома в Украине начали появляться в начале 00х.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 00:09

airmax78
Суть то у меня правильная,не платят мажоры и откровенные рагули,а деньги как известно любят хулиганов по жизни,вот и результат,надстроят над тетрисом лишний этаж и условный Максик максимум на кухне пикнет да на форуме истеребит клаву.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 00:13

  somilitark написав:airmax78
Суть то у меня правильная,не платят мажоры и откровенные рагули,а деньги как известно любят хулиганов по жизни,вот и результат,надстроят над тетрисом лишний этаж и условный Максик максимум на кухне пикнет да на форуме истеребит клаву.


Над «тетрисом 15летней давности» - Дипломат холом, некий прокурор уже надстроил целый этаж, и никто не пикнул - это ж человек с вершины социального лифта.

Макс не осознал, что среди таких - быков намного больше в процентном отношении.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 00:15

По моим наблюдениям самыми злостными неплательщиками являются блатные: бывшие депутаты, высокопоставленные чиновники, юристы.

По поводу МОП защитит вот примеры

Совиньон
http://dumskaya.net/news/odesskiy-sudya ... iv-056701/

Новопечерские липки
https://strana.ua/news/39045--strane-st ... ernak.html

Глава ВРЮ
https://strana.ua/news/61199-na-glavu-v ... -ogon.html

Недавно тоже рассказывали историю на Печерске новый дом. Белка одного схватила именно хозяин, не квартирант, бегал по подъезду. Прыгнул не высоко с окна-ногу сломал. Хоть без стрельбы.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 00:25

  Бывалый написав:По моим наблюдениям самыми злостными неплательщиками являются блатные: бывшие депутаты, высокопоставленные чиновники, юристы.

По поводу МОП защитит вот примеры

Совиньон
http://dumskaya.net/news/odesskiy-sudya ... iv-056701/

Новопечерские липки
https://strana.ua/news/39045--strane-st ... ernak.html

Глава ВРЮ
https://strana.ua/news/61199-na-glavu-v ... -ogon.html

Недавно тоже рассказывали историю на Печерске новый дом. Белка одного схватила именно хозяин, не квартирант, бегал по подъезду. Прыгнул не высоко с окна-ногу сломал. Хоть без стрельбы.

Все не то и близко. Тут этот таракан с сайгой ЖИЛ за счет соседей. Долгие годы. А когда его попытались отключить - начал стрелять. Это вообще за гранью.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 00:42

Общался с директором гаражного кооператива. Как борются с неплательщиками. Блокируют ворота, отключают свет... А есть 2-3 бывших чиновника так их руководство кооператива просто боится.
Так и тут потом вдруг обнаружится, что это заслуженный парикмахер, охранник или стоматолог.
Бывалый
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