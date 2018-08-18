Додано: Чет 07 лис, 2019 00:09

airmax78

Суть то у меня правильная,не платят мажоры и откровенные рагули,а деньги как известно любят хулиганов по жизни,вот и результат,надстроят над тетрисом лишний этаж и условный Максик максимум на кухне пикнет да на форуме истеребит клаву.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.