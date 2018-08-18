Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Не знаю. Как-то сложно представить себе такое в каком-нибудь Тетрисе или Чикаге. Чем дороже квартиры в доме - тем больше социальных фильтров проходят жильцы. Снобизм, конечно, но объективно это так.
Может хватит петросянить? Какие такие лифты в неньке?
Прокуроры в 25 и главы отделов и госпредприятий до 30-ти?
Может хоть бы открыли для приличия списки самых главных должников по ЖКХ,там почему-то самые кошерные дома вокруг Майдана.
Социальные фильтры,реально отжёг
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 07 лис, 2019 00:10, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
zzzzzz написав:freeze Чем история с долгами закончилась ?
У нас всё жестко, в штате ОСМД юрист, сразу подается иск в суд на взыскание, а там на исполнителей с соответствующими проблемами. Сначала вывешивают объявление, если долг свыше 3 500 грн, по-моему свыше 10 000 грн, отключают свет и тд, свыше 15 000 грн иск в суд без разговоров и упрашиваний. Заходил как-то в реестр судебных решений, там куча удовлетворенных исков от нашего ОСМД за прошлые годы, в последний год мало долгов, боятся ))) Надо слетать на острова, а тут проблема из-за копеечной суммы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
airmax78 Суть то у меня правильная,не платят мажоры и откровенные рагули,а деньги как известно любят хулиганов по жизни,вот и результат,надстроят над тетрисом лишний этаж и условный Максик максимум на кухне пикнет да на форуме истеребит клаву.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:airmax78 Суть то у меня правильная,не платят мажоры и откровенные рагули,а деньги как известно любят хулиганов по жизни,вот и результат,надстроят над тетрисом лишний этаж и условный Максик максимум на кухне пикнет да на форуме истеребит клаву.
Над «тетрисом 15летней давности» - Дипломат холом, некий прокурор уже надстроил целый этаж, и никто не пикнул - это ж человек с вершины социального лифта.
Макс не осознал, что среди таких - быков намного больше в процентном отношении.
Общался с директором гаражного кооператива. Как борются с неплательщиками. Блокируют ворота, отключают свет... А есть 2-3 бывших чиновника так их руководство кооператива просто боится. Так и тут потом вдруг обнаружится, что это заслуженный парикмахер, охранник или стоматолог.
airmax78 написав:Не знаю. Как-то сложно представить себе такое в каком-нибудь Тетрисе или Чикаге. Чем дороже квартиры в доме - тем больше социальных фильтров проходят жильцы. Снобизм, конечно, но объективно это так.