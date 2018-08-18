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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2243224422452246

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Выяснилось, что стрелком оказался Алексей Берестецкий из Луганска.
https://www.obozrevatel.com/kiyany/v-ki ... -kieva.htm
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:39

  UA написав:Выяснилось, что стрелком оказался Алексей Берестецкий из Луганска.
https://www.obozrevatel.com/kiyany/v-ki ... -kieva.htm


С Донбасса нелюди, я это давно понял. Не все, но очень много.
Когда-та работал с представителями с того региона.
Как по мне нужно не интегрировать эти дыры а отделяться.
Пусть передохнут или выедут куда нибудь, тогда и можно присоединять территории.
Украина уже хлебнула с ними. Начиная от уголовника-проффэсора и заканчивая теперешней войной.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:44

  airmax78 написав:Все не то и близко. Тут этот таракан с сайгой ЖИЛ за счет соседей. Долгие годы. А когда его попытались отключить - начал стрелять. Это вообще за гранью.

По звуку на видео, это АК с нарезным стволом, а не гладкоствольная Сайга.
Вероятно гражданская версия карабина на базе АК.
UA
 
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