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Додано: Чет 07 лис, 2019 09:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Выяснилось, что стрелком оказался Алексей Берестецкий из Луганска.
Додано: Чет 07 лис, 2019 09:39
С Донбасса нелюди, я это давно понял. Не все, но очень много.
Когда-та работал с представителями с того региона.
Как по мне нужно не интегрировать эти дыры а отделяться.
Пусть передохнут или выедут куда нибудь, тогда и можно присоединять территории.
Украина уже хлебнула с ними. Начиная от уголовника-проффэсора и заканчивая теперешней войной.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Чет 07 лис, 2019 09:44
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