Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:залить на сайт видео как текло с потолка?
Сержик, верю. Окончательно понял, что надо выходить из тандема советская вторичка - жэк, после случая когда киевэнерго два дня не могли попасть в объект находящийся на подконтрольной жэке территории, люди пару дней без света сидели.
Как-то надо было перекантоваться на период ремонта, снял хрущик недалеко от работы, пятый этаж последний. Как раз включили отопление, соседи снизу жалуются, спустите с батареи воздух, у нас холодные. Вечерком вспомнил соседей, дай думаю спущу воздух, подхожу, открываю краник на батарее, итить-колотить, краник не выдержал испытаний долгой жизни, и оказался у меня в руках, а с батареи хорошим фонтаном забила черная жижа. Я сначала огорчился, глядя на эту композицию, но потом взгляд упал на топор, и я как Павка Корчагин при строительстве узкоколейки, разбиваю топором стул и в ускоренном режиме делаю из одной ножки чопик, затем обернувшись одеялом и замотав руки полотенцем, вода была такая горячеватая, забиваю обухом топора чопик в батарею.
Бабка-лендлорд конечно в шоке была, но сошлись, что я не виновен, а наоборот спас подъезд.
А потом Вы проголодались и сварили из топора кашу?:)
Досвід інших столиць світу свідчить, що жодна з них в неазійській частині планети не розширюється адміністративним приєднанням земель навколишньої області, оскільки все європейське передмістя чітко позначене юридично й території, що прилягають до будь-якої європейської столиці, керуються адмінорганами місцевого значення, утвореними відповідними мікрогромадами. Скажімо, Париж, який є удвічі меншим за Київ (щоправда там мешкає удвічі більше населення), останні 87 років не розширювався, проте передмістя Парижа функціонують кожне зі своєю мерію (на 70-90 тисяч осіб) і про приєднання передмість Парижа до столиці навіть мова не йде.
Часто-густо європейські столиці просто суттєво змінюють функціонал своїх історичних центрів, аби мотивувати населення переселятися у передмістя, але так, аби вони не відчували, що переїхали «десь у село». Наприклад, агломерація «Великий Лондон», яка складається з 50 поселень розміром від 20 до 320 тисяч осіб, об'єднує два церемоніальних графства: однойменне з 32 округами, і крихітний Лондонський Сіті – без такого поділу. Натомість у Сіті фактично ніхто не живе – це невигідно. Так само Великий Мадрид – це утворення площею 1,2 тис. км², тоді як саме місто займає половину цієї площі й ділиться на 21 район. В автономному ж співтоваристві Мадрид (це фактично приміська зона) на 8 тис. км² живе 6,5 млн людей, вони послуговуються 25 окремими муніципалітетами. Там значно вища щільність населення, але ці люди не відчувають, що вони «НЕ мадридці»
Досвід інших столиць світу свідчить, що жодна з них в неазійській частині планети не розширюється адміністративним приєднанням земель навколишньої області, оскільки все європейське передмістя чітко позначене юридично й території, що прилягають до будь-якої європейської столиці, керуються адмінорганами місцевого значення, утвореними відповідними мікрогромадами. Скажімо, Париж, який є удвічі меншим за Київ (щоправда там мешкає удвічі більше населення), останні 87 років не розширювався, проте передмістя Парижа функціонують кожне зі своєю мерію (на 70-90 тисяч осіб) і про приєднання передмість Парижа до столиці навіть мова не йде.
Часто-густо європейські столиці просто суттєво змінюють функціонал своїх історичних центрів, аби мотивувати населення переселятися у передмістя, але так, аби вони не відчували, що переїхали «десь у село». Наприклад, агломерація «Великий Лондон», яка складається з 50 поселень розміром від 20 до 320 тисяч осіб, об'єднує два церемоніальних графства: однойменне з 32 округами, і крихітний Лондонський Сіті – без такого поділу. Натомість у Сіті фактично ніхто не живе – це невигідно. Так само Великий Мадрид – це утворення площею 1,2 тис. км², тоді як саме місто займає половину цієї площі й ділиться на 21 район. В автономному ж співтоваристві Мадрид (це фактично приміська зона) на 8 тис. км² живе 6,5 млн людей, вони послуговуються 25 окремими муніципалітетами. Там значно вища щільність населення, але ці люди не відчувають, що вони «НЕ мадридці»
Это к вопросу о том: устареет ли морально сегодняшний бизнес-класс и элитка, как это произошло с выробами украинских застройщиков образца 00-х и первой половины 10-х (и со всеми выробами КГС, Интергала, Ковальской, Укрбуда образца любого года). Уверен, что, по крайней мере, дома Саги будут отлично смотреться и через 10 и через 20 лет.
Это к вопросу о том: устареет ли морально сегодняшний бизнес-класс и элитка, как это произошло с выробами украинских застройщиков образца 00-х и первой половины 10-х (и со всеми выробами КГС, Интергала, Ковальской, Укрбуда образца любого года). Уверен, что, по крайней мере, дома Саги будут отлично смотреться и через 10 и через 20 лет.