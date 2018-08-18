RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2243224422452246

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:44

  airmax78 написав:Все не то и близко. Тут этот таракан с сайгой ЖИЛ за счет соседей. Долгие годы. А когда его попытались отключить - начал стрелять. Это вообще за гранью.

По звуку на видео, это АК с нарезным стволом, а не гладкоствольная Сайга.
Вероятно гражданская версия карабина на базе АК.
UA
 
Повідомлень: 4655
З нами з: 19.07.08
Подякував: 549 раз.
Подякували: 734 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:15

  investorkiev написав:Хомякоид фу, ты внушаешь отвращение

Трибека, он же дисклаймер добавил: "не все".
Кстати, угадайте с трех попыток откуда приехала Альбина.

Зображення
Хотя, справедливости ради, там и от киевлян такие комменты, что уши заворачиваются. Люди скатываются в полный беспредел.
airmax78
 
Повідомлень: 32384
З нами з: 25.10.12
Подякував: 826 раз.
Подякували: 3741 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:33

  freeze написав:
  hume написав:
  Serg-ik написав:залить на сайт видео как текло с потолка?

Сержик, верю. Окончательно понял, что надо выходить из тандема советская вторичка - жэк, после случая когда киевэнерго два дня не могли попасть в объект находящийся на подконтрольной жэке территории, люди пару дней без света сидели.


Как-то надо было перекантоваться на период ремонта, снял хрущик недалеко от работы, пятый этаж последний. Как раз включили отопление, соседи снизу жалуются, спустите с батареи воздух, у нас холодные.
Вечерком вспомнил соседей, дай думаю спущу воздух, подхожу, открываю краник на батарее, итить-колотить, краник не выдержал испытаний долгой жизни, и оказался у меня в руках, а с батареи хорошим фонтаном забила черная жижа.
Я сначала огорчился, глядя на эту композицию, но потом взгляд упал на топор, и я как Павка Корчагин при строительстве узкоколейки, разбиваю топором стул и в ускоренном режиме делаю из одной ножки чопик, затем обернувшись одеялом и замотав руки полотенцем, вода была такая горячеватая, забиваю обухом топора чопик в батарею.

Бабка-лендлорд конечно в шоке была, но сошлись, что я не виновен, а наоборот спас подъезд.


А потом Вы проголодались и сварили из топора кашу?:)
artlife
 
Повідомлень: 51
З нами з: 07.10.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:51

Интересно
Досвід інших столиць світу свідчить, що жодна з них в неазійській частині планети не розширюється адміністративним приєднанням земель навколишньої області, оскільки все європейське передмістя чітко позначене юридично й території, що прилягають до будь-якої європейської столиці, керуються адмінорганами місцевого значення, утвореними відповідними мікрогромадами. Скажімо, Париж, який є удвічі меншим за Київ (щоправда там мешкає удвічі більше населення), останні 87 років не розширювався, проте передмістя Парижа функціонують кожне зі своєю мерію (на 70-90 тисяч осіб) і про приєднання передмість Парижа до столиці навіть мова не йде.

Часто-густо європейські столиці просто суттєво змінюють функціонал своїх історичних центрів, аби мотивувати населення переселятися у передмістя, але так, аби вони не відчували, що переїхали «десь у село». Наприклад, агломерація «Великий Лондон», яка складається з 50 поселень розміром від 20 до 320 тисяч осіб, об'єднує два церемоніальних графства: однойменне з 32 округами, і крихітний Лондонський Сіті – без такого поділу. Натомість у Сіті фактично ніхто не живе – це невигідно. Так само Великий Мадрид – це утворення площею 1,2 тис. км², тоді як саме місто займає половину цієї площі й ділиться на 21 район. В автономному ж співтоваристві Мадрид (це фактично приміська зона) на 8 тис. км² живе 6,5 млн людей, вони послуговуються 25 окремими муніципалітетами. Там значно вища щільність населення, але ці люди не відчувають, що вони «НЕ мадридці»

https://lb.ua/blog/oleh_spornykov/44150 ... a_chi.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9848
З нами з: 10.06.11
Подякував: 172 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:05

  Serg-ik написав:Интересно
Досвід інших столиць світу свідчить, що жодна з них в неазійській частині планети не розширюється адміністративним приєднанням земель навколишньої області, оскільки все європейське передмістя чітко позначене юридично й території, що прилягають до будь-якої європейської столиці, керуються адмінорганами місцевого значення, утвореними відповідними мікрогромадами. Скажімо, Париж, який є удвічі меншим за Київ (щоправда там мешкає удвічі більше населення), останні 87 років не розширювався, проте передмістя Парижа функціонують кожне зі своєю мерію (на 70-90 тисяч осіб) і про приєднання передмість Парижа до столиці навіть мова не йде.

Часто-густо європейські столиці просто суттєво змінюють функціонал своїх історичних центрів, аби мотивувати населення переселятися у передмістя, але так, аби вони не відчували, що переїхали «десь у село». Наприклад, агломерація «Великий Лондон», яка складається з 50 поселень розміром від 20 до 320 тисяч осіб, об'єднує два церемоніальних графства: однойменне з 32 округами, і крихітний Лондонський Сіті – без такого поділу. Натомість у Сіті фактично ніхто не живе – це невигідно. Так само Великий Мадрид – це утворення площею 1,2 тис. км², тоді як саме місто займає половину цієї площі й ділиться на 21 район. В автономному ж співтоваристві Мадрид (це фактично приміська зона) на 8 тис. км² живе 6,5 млн людей, вони послуговуються 25 окремими муніципалітетами. Там значно вища щільність населення, але ці люди не відчувають, що вони «НЕ мадридці»

https://lb.ua/blog/oleh_spornykov/44150 ... a_chi.html

Это логично, потому что самоуправление на небольшой территории с меньшим числом людей гораздо эффективнее работает, чем на большой территории с бОльшим числом людей.
airmax78
 
Повідомлень: 32384
З нами з: 25.10.12
Подякував: 826 раз.
Подякували: 3741 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Угадайте где строится этот дом:
Зображення

Это к вопросу о том: устареет ли морально сегодняшний бизнес-класс и элитка, как это произошло с выробами украинских застройщиков образца 00-х и первой половины 10-х (и со всеми выробами КГС, Интергала, Ковальской, Укрбуда образца любого года).
Уверен, что, по крайней мере, дома Саги будут отлично смотреться и через 10 и через 20 лет.
airmax78
 
Повідомлень: 32384
З нами з: 25.10.12
Подякував: 826 раз.
Подякували: 3741 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ребятушки, а тем временем цены за 2 месяца осени прибавили +5%, если не больше.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 06.03.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:15

investorkiev
цены прибавили 15-20%, на вторичке
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9848
З нами з: 10.06.11
Подякував: 172 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:18

  airmax78 написав:Угадайте где строится этот дом:
Зображення

Это к вопросу о том: устареет ли морально сегодняшний бизнес-класс и элитка, как это произошло с выробами украинских застройщиков образца 00-х и первой половины 10-х (и со всеми выробами КГС, Интергала, Ковальской, Укрбуда образца любого года).
Уверен, что, по крайней мере, дома Саги будут отлично смотреться и через 10 и через 20 лет.


крюковщина?
kivin
 
Повідомлень: 94
З нами з: 01.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2243224422452246
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1683, 1684, 1685
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16843 2661205
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 09:29
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8540
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184731
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.