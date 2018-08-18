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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22452246224722482249>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:40

  Serg-ik написав:investorkiev
цены прибавили 15-20%, на вторичке

Если это правда (я не слежу за вторичкой) - то это боль.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:08

airmax78
Я это вижу, и реилторы это говорят, и статьи пишут ( я давал ссылку на статью как Укрбуд и низкий курс доллара подняли цену на вторичку).
Хотя есть варианты, которые с лета висят, никто не берёт и цену не поднимают...и не опускают
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Захара на вас нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Если это правда (я не слежу за вторичкой) - то это боль.

Насчёт боли.
Боль можно излечить клиническим путём.
В связи с этим-вопрос: что происходит на улице Клинической 23-25? Какой то массовый исход. Успешные хотят в более престижное жильё переехать? Или проблемы с домом?
http://anck.com.ua/ru/flats/view/SF-1-244-862
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomensk ... 71949.html
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... nal_rank_1
https://www.country.ua/buy/flat/3633372.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9127508/
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9149248/
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9276509/
https://fn.ua/view.php?ad_id=13140669
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9304882/

Многовато продаж в один момент в одном доме.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:20

  investorkiev написав:ребятушки, а тем временем цены за 2 месяца осени прибавили +5%, если не больше.


А продажи растут? Что там с объемами, или только ценники переписывают, чтобы свое не упустить, вдруг :mrgreen:
Я тут случайно на Манхеттен зашел, а там на каждом этаже двушки свободные есть, и однушек не мало. А вроде "продали все".
А, кстати. Комфорт таун получает приз, в виде жк на Каунасской от кгс. Набор стандартный, 11 кв на этаже, 25 этажные заборчики. Очереди на заезд от Патона будут начинаться? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://realty.tut.by/news/building/659810.html

нам би їх проблеми

P.S.
там є тема "чопіка"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 лис, 2019 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:24

  Serg-ik написав: я давал ссылку на статью как Укрбуд и низкий курс доллара подняли цену на вторичку


и давно страна юа стала экспертом по недвиге?
вы скоро на заборы ссылку давать будете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:25

  Serg-ik написав:airmax78
Я это вижу, и реилторы это говорят, и статьи пишут ( я давал ссылку на статью как Укрбуд и низкий курс доллара подняли цену на вторичку).
Хотя есть варианты, которые с лета висят, никто не берёт и цену не поднимают...и не опускают

Грустно. Стратегия выжидания своего варианта по запланированной цене перестала себя оправдывать. Но вам уже давно тут пишут, что вы пересидели на каклете.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:27

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Если это правда (я не слежу за вторичкой) - то это боль.

Насчёт боли.
Боль можно излечить клиническим путём.
В связи с этим-вопрос: что происходит на улице Клинической 23-25? Какой то массовый исход. Успешные хотят в более престижное жильё переехать? Или проблемы с домом?
http://anck.com.ua/ru/flats/view/SF-1-244-862
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomensk ... 71949.html
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... nal_rank_1
https://www.country.ua/buy/flat/3633372.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9127508/
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9149248/
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9276509/
https://fn.ua/view.php?ad_id=13140669
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9304882/

Многовато продаж в один момент в одном доме.

Большие квартиры в немодном доме.
Мы тут Эйрмакса "пинаем", а он типичный покупатель больших квартир в ценовом сегменте выше среднего.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:32

  airmax78 написав:Угадайте где строится этот дом:
Зображення

Это к вопросу о том: устареет ли морально сегодняшний бизнес-класс и элитка, как это произошло с выробами украинских застройщиков образца 00-х и первой половины 10-х (и со всеми выробами КГС, Интергала, Ковальской, Укрбуда образца любого года).
Уверен, что, по крайней мере, дома Саги будут отлично смотреться и через 10 и через 20 лет.

Дом саги Бристоль еще не заселен, уже выглядит не модным, то же ждет и другие проекты, чуть дольше продержатся дома типа тт, но не более чем на пару десятков лет
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