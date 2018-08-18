Если это правда (я не слежу за вторичкой) - то это боль.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лис, 2019 11:40
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:08
airmax78
Я это вижу, и реилторы это говорят, и статьи пишут ( я давал ссылку на статью как Укрбуд и низкий курс доллара подняли цену на вторичку).
Хотя есть варианты, которые с лета висят, никто не берёт и цену не поднимают...и не опускают
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Захара на вас нет
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Насчёт боли.
Боль можно излечить клиническим путём.
В связи с этим-вопрос: что происходит на улице Клинической 23-25? Какой то массовый исход. Успешные хотят в более престижное жильё переехать? Или проблемы с домом?
Многовато продаж в один момент в одном доме.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:20
А продажи растут? Что там с объемами, или только ценники переписывают, чтобы свое не упустить, вдруг
Я тут случайно на Манхеттен зашел, а там на каждом этаже двушки свободные есть, и однушек не мало. А вроде "продали все".
А, кстати. Комфорт таун получает приз, в виде жк на Каунасской от кгс. Набор стандартный, 11 кв на этаже, 25 этажные заборчики. Очереди на заезд от Патона будут начинаться?
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
нам би їх проблеми
P.S.
там є тема "чопіка"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 лис, 2019 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:24
и давно страна юа стала экспертом по недвиге?
вы скоро на заборы ссылку давать будете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:25
Грустно. Стратегия выжидания своего варианта по запланированной цене перестала себя оправдывать. Но вам уже давно тут пишут, что вы пересидели на каклете.
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:27
Большие квартиры в немодном доме.
Мы тут Эйрмакса "пинаем", а он типичный покупатель больших квартир в ценовом сегменте выше среднего.
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:32
Дом саги Бристоль еще не заселен, уже выглядит не модным, то же ждет и другие проекты, чуть дольше продержатся дома типа тт, но не более чем на пару десятков лет
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