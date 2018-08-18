Додано: Чет 07 лис, 2019 12:08

airmax78

Я это вижу, и реилторы это говорят, и статьи пишут ( я давал ссылку на статью как Укрбуд и низкий курс доллара подняли цену на вторичку).

Хотя есть варианты, которые с лета висят, никто не берёт и цену не поднимают...и не опускают

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s