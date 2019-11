Додано: Чет 07 лис, 2019 12:24

Serg-ik написав: я давал ссылку на статью как Укрбуд и низкий курс доллара подняли цену на вторичку я давал ссылку на статью как Укрбуд и низкий курс доллара подняли цену на вторичку



и давно страна юа стала экспертом по недвиге?

вы скоро на заборы ссылку давать будете и давно страна юа стала экспертом по недвиге?вы скоро на заборы ссылку давать будете

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.