Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:airmax78 Я это вижу, и реилторы это говорят, и статьи пишут ( я давал ссылку на статью как Укрбуд и низкий курс доллара подняли цену на вторичку). Хотя есть варианты, которые с лета висят, никто не берёт и цену не поднимают...и не опускают
Cержик, а Вы все ждете? Скоро Ваших сбережений хватит на двушку на окраинах. Возьмите уже что-то для жизни. Ну не тянете Вы то, что хочется, в столице. Может, пора это признать? Вон ЖК Ютландия в пригороде - можете пентхаус с террасой себе позволить https://utlandia.com/ru/plan/9 Будет каждому ребенку по комнате нормальной площади, Вам с супругой спальня и большая гостиная. Еще и терраса с видом на город.
kingkongovets написав:давно страна юа стала экспертом по недвиге? вы скоро на заборы ссылку давать будете
Понятное дело что Вы, как Пете-Витале-бот, ненавидите этот ресурс. Я не фанат, но читаю, принимаю инфо во внимание. Там что-то не так написано? Притянуто за уши в этой статье?
я ненавижу когда мне беспардонно ссат в уши, неважно откуда а уж страну никак нельзя отнести к незаангажированным сми что не так? ни слова об аркаде например живите своим умом(с) сержик в смысле если он есть канешн
зы: и это - потрудитесь погуглить значение слова "бот" шоп вас снова в вашу излюбленную субстанцию макать не пришлось
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 07 лис, 2019 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Это к вопросу о том: устареет ли морально сегодняшний бизнес-класс и элитка, как это произошло с выробами украинских застройщиков образца 00-х и первой половины 10-х (и со всеми выробами КГС, Интергала, Ковальской, Укрбуда образца любого года). Уверен, что, по крайней мере, дома Саги будут отлично смотреться и через 10 и через 20 лет.
Дом саги Бристоль еще не заселен, уже выглядит не модным, то же ждет и другие проекты, чуть дольше продержатся дома типа тт, но не более чем на пару десятков лет
Каким боком Бристоль к бизнес-классу? В экономе и комфорте застройщикам приходится идти на слишком большие компромиссы. Факт в том, что впервые за последние 100 лет в Киеве начали строить дома, соответствующие или хотя бы внешне сильно похожие на то, что строят в цивилизованном мире.
Serg-ik написав:airmax78 Я это вижу, и реилторы это говорят, и статьи пишут ( я давал ссылку на статью как Укрбуд и низкий курс доллара подняли цену на вторичку). Хотя есть варианты, которые с лета висят, никто не берёт и цену не поднимают...и не опускают
Cержик, а Вы все ждете? Скоро Ваших сбережений хватит на двушку на окраинах. Возьмите уже что-то для жизни. Ну не тянете Вы то, что хочется, в столице. Может, пора это признать? Вон ЖК Ютландия в пригороде - можете пентхаус с террасой себе позволить https://utlandia.com/ru/plan/9 Будет каждому ребенку по комнате нормальной площади, Вам с супругой спальня и большая гостиная. Еще и терраса с видом на город.
airmax78, ага, я к этому ЖК присматривалась, потому что там и локация, и планировки, и сам проект очень даже (мало квартир на этаже, интересные планировки, террасы около 10 квадратов в каждой квартире, закрытый двор, подземный паркинг). Немного иногда жалею, что выбрала другой ЖК.
Serg-ik написав:airmax78 Я это вижу, и реилторы это говорят, и статьи пишут ( я давал ссылку на статью как Укрбуд и низкий курс доллара подняли цену на вторичку). Хотя есть варианты, которые с лета висят, никто не берёт и цену не поднимают...и не опускают
Cержик, а Вы все ждете? Скоро Ваших сбережений хватит на двушку на окраинах. Возьмите уже что-то для жизни. Ну не тянете Вы то, что хочется, в столице. Может, пора это признать? Вон ЖК Ютландия в пригороде - можете пентхаус с террасой себе позволить https://utlandia.com/ru/plan/9 Будет каждому ребенку по комнате нормальной площади, Вам с супругой спальня и большая гостиная. Еще и терраса с видом на город.
СержІк прохлопав час, коли можна було купити дешево "первинку" і "вторинку". Можливо, йому подобається жити в оренді.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
kingkongovets написав:я ненавижу когда мне беспардонно ссат в уши, неважно откуда а уж страну никак нельзя отнести к незаангажированным сми что не так? ни слова об аркаде например живите своим умом(с) сержик в смысле если он есть канешн
зы: и это - потрудитесь погуглить значение слова "бот" шоп вас снова в вашу излюбленную субстанцию макать не пришлось
У нас нет незаангажированных и независимых СМИ? или есть? "Зеркало недели"? Но там не пишут про недвигу. Я уже не раз просил у Вам подобных назвать пару -тройку СМИ, которые не заангажированы. Молчат. Говорят только "Ты это не читай и вот то не читай". Один даже в личку написал Не нравится "Страна"? Читайте "Экономическую правду" https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 21/652757/ эту ссылку я тоже давал, там другими словами но о том же: Укрбуд, рост цен. Или тоже нельзя этот сайт читать? Жду авторитетное мнение на хорошие источники.
Об "Аркаде" писали ранее, в других статьях. И про 300 млн грн, которые они перекинули между двумя ФФС, что есть нарушение. Других новостей по ним пока не видел. Есть что по Аркаде сказать?