Додано: Чет 07 лис, 2019 12:56

kingkongovets написав: я ненавижу когда мне беспардонно ссат в уши, неважно откуда

а уж страну никак нельзя отнести к незаангажированным сми

что не так? ни слова об аркаде например

живите своим умом(с) сержик

в смысле если он есть канешн



зы: и это - потрудитесь погуглить значение слова "бот" шоп вас снова в вашу излюбленную субстанцию макать не пришлось я ненавижу когда мне беспардонно ссат в уши, неважно откудаа уж страну никак нельзя отнести к незаангажированным смичто не так? ни слова об аркаде напримерживите своим умом(с) сержикв смысле если он есть канешнзы: и это - потрудитесь погуглить значение слова "бот" шоп вас снова в вашу излюбленную субстанцию макать не пришлось

У нас нет незаангажированных и независимых СМИ? или есть? "Зеркало недели"? Но там не пишут про недвигу. Я уже не раз просил у Вам подобных назвать пару -тройку СМИ, которые не заангажированы. Молчат. Говорят только "Ты это не читай и вот то не читай". Один даже в личку написалНе нравится "Страна"? Читайте "Экономическую правду"эту ссылку я тоже давал, там другими словами но о том же: Укрбуд, рост цен.Или тоже нельзя этот сайт читать? Жду авторитетное мнение на хорошие источники.Об "Аркаде" писали ранее, в других статьях. И про 300 млн грн, которые они перекинули между двумя ФФС, что есть нарушение. Других новостей по ним пока не видел. Есть что по Аркаде сказать?Нашёл про ботовникак не намекал, что Вы-вариант 4.Но если больше нравится, я имел в виду "Пете-Витале-фил"