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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2245224622472248

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:38

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Если это правда (я не слежу за вторичкой) - то это боль.

Насчёт боли.
Боль можно излечить клиническим путём.
В связи с этим-вопрос: что происходит на улице Клинической 23-25? Какой то массовый исход. Успешные хотят в более престижное жильё переехать? Или проблемы с домом?
http://anck.com.ua/ru/flats/view/SF-1-244-862
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomensk ... 71949.html
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... nal_rank_1
https://www.country.ua/buy/flat/3633372.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9127508/
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9149248/
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9276509/
https://fn.ua/view.php?ad_id=13140669
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9304882/

Многовато продаж в один момент в одном доме.

Может из-за Турбийона? Но, конечно, видеть квартиру в состоянии "от строителей" в доме 2002 года постройки - очень и очень странно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:давно страна юа стала экспертом по недвиге?
вы скоро на заборы ссылку давать будете

Понятное дело что Вы, как Пете-Витале-бот, ненавидите этот ресурс.
Я не фанат, но читаю, принимаю инфо во внимание. Там что-то не так написано? Притянуто за уши в этой статье?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:39

  Serg-ik написав:airmax78
Я это вижу, и реилторы это говорят, и статьи пишут ( я давал ссылку на статью как Укрбуд и низкий курс доллара подняли цену на вторичку).
Хотя есть варианты, которые с лета висят, никто не берёт и цену не поднимают...и не опускают

Cержик, а Вы все ждете? Скоро Ваших сбережений хватит на двушку на окраинах. Возьмите уже что-то для жизни. Ну не тянете Вы то, что хочется, в столице. Может, пора это признать? Вон ЖК Ютландия в пригороде - можете пентхаус с террасой себе позволить https://utlandia.com/ru/plan/9 Будет каждому ребенку по комнате нормальной площади, Вам с супругой спальня и большая гостиная. Еще и терраса с видом на город.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:41

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:давно страна юа стала экспертом по недвиге?
вы скоро на заборы ссылку давать будете

Понятное дело что Вы, как Пете-Витале-бот, ненавидите этот ресурс.
Я не фанат, но читаю, принимаю инфо во внимание. Там что-то не так написано? Притянуто за уши в этой статье?


я ненавижу когда мне беспардонно ссат в уши, неважно откуда
а уж страну никак нельзя отнести к незаангажированным сми
что не так? ни слова об аркаде например
живите своим умом(с) сержик
в смысле если он есть канешн

зы: и это - потрудитесь погуглить значение слова "бот" шоп вас снова в вашу излюбленную субстанцию макать не пришлось
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 07 лис, 2019 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:42

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Угадайте где строится этот дом:
Зображення

Это к вопросу о том: устареет ли морально сегодняшний бизнес-класс и элитка, как это произошло с выробами украинских застройщиков образца 00-х и первой половины 10-х (и со всеми выробами КГС, Интергала, Ковальской, Укрбуда образца любого года).
Уверен, что, по крайней мере, дома Саги будут отлично смотреться и через 10 и через 20 лет.

Дом саги Бристоль еще не заселен, уже выглядит не модным, то же ждет и другие проекты, чуть дольше продержатся дома типа тт, но не более чем на пару десятков лет

Каким боком Бристоль к бизнес-классу? В экономе и комфорте застройщикам приходится идти на слишком большие компромиссы. Факт в том, что впервые за последние 100 лет в Киеве начали строить дома, соответствующие или хотя бы внешне сильно похожие на то, что строят в цивилизованном мире.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Большие квартиры в немодном доме.

пусть не модный, но нормальный же дом? Трёшки на 108 и 110 метров -вполне нормальный, мой размерчик.
Правильно я понимаю, что там без авто делать нечего?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:48

  Natt написав:
  Serg-ik написав:airmax78
Я это вижу, и реилторы это говорят, и статьи пишут ( я давал ссылку на статью как Укрбуд и низкий курс доллара подняли цену на вторичку).
Хотя есть варианты, которые с лета висят, никто не берёт и цену не поднимают...и не опускают

Cержик, а Вы все ждете? Скоро Ваших сбережений хватит на двушку на окраинах. Возьмите уже что-то для жизни. Ну не тянете Вы то, что хочется, в столице. Может, пора это признать? Вон ЖК Ютландия в пригороде - можете пентхаус с террасой себе позволить https://utlandia.com/ru/plan/9 Будет каждому ребенку по комнате нормальной площади, Вам с супругой спальня и большая гостиная. Еще и терраса с видом на город.

Кстати, выглядит очень зачетно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:51

airmax78, ага, я к этому ЖК присматривалась, потому что там и локация, и планировки, и сам проект очень даже (мало квартир на этаже, интересные планировки, террасы около 10 квадратов в каждой квартире, закрытый двор, подземный паркинг). Немного иногда жалею, что выбрала другой ЖК.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:54

  Natt написав:
  Serg-ik написав:airmax78
Я это вижу, и реилторы это говорят, и статьи пишут ( я давал ссылку на статью как Укрбуд и низкий курс доллара подняли цену на вторичку).
Хотя есть варианты, которые с лета висят, никто не берёт и цену не поднимают...и не опускают

Cержик, а Вы все ждете? Скоро Ваших сбережений хватит на двушку на окраинах. Возьмите уже что-то для жизни. Ну не тянете Вы то, что хочется, в столице. Может, пора это признать? Вон ЖК Ютландия в пригороде - можете пентхаус с террасой себе позволить https://utlandia.com/ru/plan/9 Будет каждому ребенку по комнате нормальной площади, Вам с супругой спальня и большая гостиная. Еще и терраса с видом на город.

СержІк прохлопав час, коли можна було купити дешево "первинку" і "вторинку".
Можливо, йому подобається жити в оренді. :oops:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:я ненавижу когда мне беспардонно ссат в уши, неважно откуда
а уж страну никак нельзя отнести к незаангажированным сми
что не так? ни слова об аркаде например
живите своим умом(с) сержик
в смысле если он есть канешн

зы: и это - потрудитесь погуглить значение слова "бот" шоп вас снова в вашу излюбленную субстанцию макать не пришлось

У нас нет незаангажированных и независимых СМИ? или есть? "Зеркало недели"? Но там не пишут про недвигу. Я уже не раз просил у Вам подобных назвать пару -тройку СМИ, которые не заангажированы. Молчат. Говорят только "Ты это не читай и вот то не читай". Один даже в личку написал
Не нравится "Страна"? Читайте "Экономическую правду"
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 21/652757/
эту ссылку я тоже давал, там другими словами но о том же: Укрбуд, рост цен.
Или тоже нельзя этот сайт читать? Жду авторитетное мнение на хорошие источники.

Об "Аркаде" писали ранее, в других статьях. И про 300 млн грн, которые они перекинули между двумя ФФС, что есть нарушение. Других новостей по ним пока не видел. Есть что по Аркаде сказать?

Нашёл про ботов
https://teenslang.su/id/8081
никак не намекал, что Вы-вариант 4.
Но если больше нравится, я имел в виду "Пете-Витале-фил"



https://teenslang.su/id/8081
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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