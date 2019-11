Додано: Чет 07 лис, 2019 12:41

Serg-ik написав: kingkongovets написав: давно страна юа стала экспертом по недвиге?

вы скоро на заборы ссылку давать будете

Понятное дело что Вы, как Пете-Витале-бот, ненавидите этот ресурс.

Понятное дело что Вы, как Пете-Витале-бот, ненавидите этот ресурс.

Я не фанат, но читаю, принимаю инфо во внимание. Там что-то не так написано? Притянуто за уши в этой статье?



я ненавижу когда мне беспардонно ссат в уши, неважно откуда

а уж страну никак нельзя отнести к незаангажированным сми

что не так? ни слова об аркаде например

живите своим умом(с) сержик

в смысле если он есть канешн



я ненавижу когда мне беспардонно ссат в уши, неважно откуда
а уж страну никак нельзя отнести к незаангажированным сми
что не так? ни слова об аркаде например
живите своим умом(с) сержик
в смысле если он есть канешн

зы: и это - потрудитесь погуглить значение слова "бот" шоп вас снова в вашу излюбленную субстанцию макать не пришлось

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.