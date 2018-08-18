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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лис, 2019 13:46
Natt написав: flyman написав: Natt написав:
Обещал меня не сбивать. Я ему верю. В конце-то концов, я его ближайшая соседка из всех форумчан.
могу помочь понести дамі сумочку
То есть когда буду ездить в Эпик за стройматериалами, я могу на тебя рассчитывать?)
Флаймен имел ввиду дамскую сумочку)))
А Вы вот так сразу... мягче нужно с его ранимой душой, постепенно. Внезапным Эпиком Вы Флая запугаете до полной потери интереса
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antey1969
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:48
quote="4788605:antey1969"
Natt написав: flyman написав: Natt написав:
Обещал меня не сбивать. Я ему верю. В конце-то концов, я его ближайшая соседка из всех форумчан.
могу помочь понести дамі сумочку
То есть когда буду ездить в Эпик за стройматериалами, я могу на тебя рассчитывать?)
Флаймен имел ввиду дамскую сумочку)))
А Вы вот так сразу... мягче нужно с его ранимой душой, постепенно. Внезапным Эпиком Вы Флая запугаете до полной потери интереса
===
ну да, надо сначала заманить катлєтами, накормить, пригріть... а потім уже напрягать на грубу мужску силу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:53
flyman написав:
берем в складщину?
flyman написав:
Це дуже особисте питання.
Відповім уклончіво, Вам надо мужчина чи носільщик?
Ага, покупка квартиры вскладчину - вопрос общественный, а помочь слабой и беззащитной девушке - это очень личное))
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:54
Первый написав: Vlad442 написав: moldashavanin написав:
ага , не рассказывайте сказки !. земля под ОСМД находится во временной эксплуатации ОСМД . после ликвидации Дома земля перейдет городу . никаких прав на землю вы не имеете и иметь не будите !
В ссылке по статье идет речь и о собственности на землю.
Первый написав:
Ви ж цікавитеся новобудовами, тому мабуть володієте питанням.
Ви купили квартиру в евриці. Там мабуть є колясочна. Так ось, в один день ви прийдете, а там ВЛАСНИК іванов. Що Ви будете йому розказувати? На підставі якого документу Вона Вам належить на праві сумісної власності?
Писать заявление в полицию по факту мошенничества или кражи со стороны руководства ОСМД. Понимая, что в нашей стране это война с ветряными мельницами.
Влад. Ви точно в матеріалі?
Ви придбали повітря над котлованом. Вам забудовник сказав що буде колясочна. Ви отримуєте свідоцтво на право власності на квартиру. Який документ посвідчує Ваше право сумісної власності на колясочну?
Що ви в поліцію напишете? У чому склад злочину?
Я имел в виду разбазаривание имущества готового дома, где есть ОСМД. Если речь идет о новострое, то там может быть все, что угодно. Застройщик может продавать нежилые помещения сколько захочет.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:59
Natt написав: flyman написав:
берем в складщину?
flyman написав:
Це дуже особисте питання.
Відповім уклончіво, Вам надо мужчина чи носільщик?
Ага, покупка квартиры вскладчину - вопрос общественный, а помочь слабой и беззащитной девушке - это очень личное))
Так то інвестиційний бізнес на партнерських засадах.
А то брутальне використання грубої мужскьої сили.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:02
Vlad442 написав:
Я имел в виду разбазаривание имущества готового дома, где есть ОСМД. Если речь идет о новострое, то там может быть все, что угодно. Застройщик может продавать нежилые помещения сколько захочет.
Ви даремно людей лякаєте осбб.
Проблема не в осбб, а в його відсутності, відсутності зареєстрованих прав на придомову, на мопи.
Тетріс побудував басейн на даху. Як думаєте кому він належить?:-)
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:03
quote="4788620:Vlad442"
Первый написав: Vlad442 написав: moldashavanin написав:
ага , не рассказывайте сказки !. земля под ОСМД находится во временной эксплуатации ОСМД . после ликвидации Дома земля перейдет городу . никаких прав на землю вы не имеете и иметь не будите !
В ссылке по статье идет речь и о собственности на землю.
Первый написав:
Ви ж цікавитеся новобудовами, тому мабуть володієте питанням.
Ви купили квартиру в евриці. Там мабуть є колясочна. Так ось, в один день ви прийдете, а там ВЛАСНИК іванов. Що Ви будете йому розказувати? На підставі якого документу Вона Вам належить на праві сумісної власності?
Писать заявление в полицию по факту мошенничества или кражи со стороны руководства ОСМД. Понимая, что в нашей стране это война с ветряными мельницами.
Влад. Ви точно в матеріалі?
Ви придбали повітря над котлованом. Вам забудовник сказав що буде колясочна. Ви отримуєте свідоцтво на право власності на квартиру. Який документ посвідчує Ваше право сумісної власності на колясочну?
Що ви в поліцію напишете? У чому склад злочину?
Я имел в виду разбазаривание имущества готового дома, где есть ОСМД. Если речь идет о новострое, то там может быть все, что угодно. Застройщик может продавать нежилые помещения сколько захочет.
====
я недавно купував новобудову, то забудовник просив підписати папір, що в мене нема претензій власності на горища, підвали та інші МЗК...
так що не просто комусь так зайняти колясочну...
в нас ОСББ пішло іншим шляхом, на зборах прийняли, що "захоплені метри" здаються в оренду ОСББ, 30 грн. м2 за місяць для "резидентів ЖК", і 50 грн. м2 для "людей з вулиці"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:10
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:15
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:31
Serg-ik написав: galadriel написав: Natt написав:
Cержик, а Вы все ждете? Скоро Ваших сбережений хватит на двушку на окраинах. Возьмите уже что-то для жизни. Ну не тянете Вы то, что хочется, в столице. Может, пора это признать?
Не пора.
Правильно. Почему я, местами -молодой, временами-умный, должен свалить отсюда. Почему какие-то алконаффты, неимущие бабушки и просто люди ниже средних способностей и возможностей, будут жить в столице нашей родины, а я-нет?
Потому что ты понаех
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