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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2248224922502251

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:46

  Natt написав:
  flyman написав:
  Natt написав:Обещал меня не сбивать. Я ему верю. В конце-то концов, я его ближайшая соседка из всех форумчан.

могу помочь понести дамі сумочку

То есть когда буду ездить в Эпик за стройматериалами, я могу на тебя рассчитывать?)

Флаймен имел ввиду дамскую сумочку)))
А Вы вот так сразу... мягче нужно с его ранимой душой, постепенно. Внезапным Эпиком Вы Флая запугаете до полной потери интереса :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:48

quote="4788605:antey1969"
  Natt написав:
  flyman написав:
  Natt написав:Обещал меня не сбивать. Я ему верю. В конце-то концов, я его ближайшая соседка из всех форумчан.

могу помочь понести дамі сумочку

То есть когда буду ездить в Эпик за стройматериалами, я могу на тебя рассчитывать?)


Флаймен имел ввиду дамскую сумочку)))
А Вы вот так сразу... мягче нужно с его ранимой душой, постепенно. Внезапным Эпиком Вы Флая запугаете до полной потери интереса :wink:

===
ну да, надо сначала заманить катлєтами, накормить, пригріть... а потім уже напрягать на грубу мужску силу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:53

  flyman написав:берем в складщину?

  flyman написав:Це дуже особисте питання.
Відповім уклончіво, Вам надо мужчина чи носільщик?

Ага, покупка квартиры вскладчину - вопрос общественный, а помочь слабой и беззащитной девушке - это очень личное))
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:54

  Первый написав:
Vlad442 написав:
  moldashavanin написав:ага , не рассказывайте сказки !. земля под ОСМД находится во временной эксплуатации ОСМД . после ликвидации Дома земля перейдет городу . никаких прав на землю вы не имеете и иметь не будите !

В ссылке по статье идет речь и о собственности на землю.
  Первый написав:Ви ж цікавитеся новобудовами, тому мабуть володієте питанням.
Ви купили квартиру в евриці. Там мабуть є колясочна. Так ось, в один день ви прийдете, а там ВЛАСНИК іванов. Що Ви будете йому розказувати? На підставі якого документу Вона Вам належить на праві сумісної власності?

Писать заявление в полицию по факту мошенничества или кражи со стороны руководства ОСМД. Понимая, что в нашей стране это война с ветряными мельницами.


Влад. Ви точно в матеріалі?
Ви придбали повітря над котлованом. Вам забудовник сказав що буде колясочна. Ви отримуєте свідоцтво на право власності на квартиру. Який документ посвідчує Ваше право сумісної власності на колясочну?
Що ви в поліцію напишете? У чому склад злочину?

Я имел в виду разбазаривание имущества готового дома, где есть ОСМД. Если речь идет о новострое, то там может быть все, что угодно. Застройщик может продавать нежилые помещения сколько захочет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:59

  Natt написав:
  flyman написав:берем в складщину?

  flyman написав:Це дуже особисте питання.
Відповім уклончіво, Вам надо мужчина чи носільщик?

Ага, покупка квартиры вскладчину - вопрос общественный, а помочь слабой и беззащитной девушке - это очень личное))

Так то інвестиційний бізнес на партнерських засадах.
А то брутальне використання грубої мужскьої сили.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
Я имел в виду разбазаривание имущества готового дома, где есть ОСМД. Если речь идет о новострое, то там может быть все, что угодно. Застройщик может продавать нежилые помещения сколько захочет.


Ви даремно людей лякаєте осбб.

Проблема не в осбб, а в його відсутності, відсутності зареєстрованих прав на придомову, на мопи.

Тетріс побудував басейн на даху. Як думаєте кому він належить?:-)


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:03

quote="4788620:Vlad442"
  Первый написав:
Vlad442 написав:
  moldashavanin написав:ага , не рассказывайте сказки !. земля под ОСМД находится во временной эксплуатации ОСМД . после ликвидации Дома земля перейдет городу . никаких прав на землю вы не имеете и иметь не будите !

В ссылке по статье идет речь и о собственности на землю.
  Первый написав:Ви ж цікавитеся новобудовами, тому мабуть володієте питанням.
Ви купили квартиру в евриці. Там мабуть є колясочна. Так ось, в один день ви прийдете, а там ВЛАСНИК іванов. Що Ви будете йому розказувати? На підставі якого документу Вона Вам належить на праві сумісної власності?

Писать заявление в полицию по факту мошенничества или кражи со стороны руководства ОСМД. Понимая, что в нашей стране это война с ветряными мельницами.


Влад. Ви точно в матеріалі?
Ви придбали повітря над котлованом. Вам забудовник сказав що буде колясочна. Ви отримуєте свідоцтво на право власності на квартиру. Який документ посвідчує Ваше право сумісної власності на колясочну?
Що ви в поліцію напишете? У чому склад злочину?

Я имел в виду разбазаривание имущества готового дома, где есть ОСМД. Если речь идет о новострое, то там может быть все, что угодно. Застройщик может продавать нежилые помещения сколько захочет.


====

я недавно купував новобудову, то забудовник просив підписати папір, що в мене нема претензій власності на горища, підвали та інші МЗК...

так що не просто комусь так зайняти колясочну...
в нас ОСББ пішло іншим шляхом, на зборах прийняли, що "захоплені метри" здаються в оренду ОСББ, 30 грн. м2 за місяць для "резидентів ЖК", і 50 грн. м2 для "людей з вулиці"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:10

2 айрмакс:

бесславный конец сквоттеров на полевой

https://www.facebook.com/KyivOperativ/v ... 006701194/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:15

  kingkongovets написав:2 айрмакс:

бесславный конец сквоттеров на полевой

https://www.facebook.com/KyivOperativ/v ... 006701194/

так там щось висіли плакати, що Кличко їх намахав...
може хто знає історію...

з якого дива "скотери"?

https://tsn.ua/kyiv/u-centri-kiyeva-lyudi-zhivut-u-gurtozhitku-bez-gazu-svitla-ta-internetu-1394250.html

http://www.solor.gov.ua/info/0/13727
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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