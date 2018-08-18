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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2249225022512252

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:27

  барабашов написав:Serg-ik
Сержик - вы тоже эврэй с поскота?

Откуда на поскоте взяться еверям? Когда поскот начали застраивать - евреи уже массово потянулись из Одессы на землю обетованную и дальше. На поскоте живет рабочий класс, приезжие, моряки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:36

  flyman написав:
  kingkongovets написав:2 айрмакс:

бесславный конец сквоттеров на полевой

https://www.facebook.com/KyivOperativ/v ... 006701194/

так там щось висіли плакати, що Кличко їх намахав...
може хто знає історію...

з якого дива "скотери"?

https://tsn.ua/kyiv/u-centri-kiyeva-lyudi-zhivut-u-gurtozhitku-bez-gazu-svitla-ta-internetu-1394250.html

http://www.solor.gov.ua/info/0/13727

Страшно как люди "живут". А при этом у кого-то, не будем показывать пальцем, стояк благоустроенных однушек на ул. Соломии Крушельницкой. Где справедливость?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:39

airmax78
Что скажете о Клинической?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:41

  Serg-ik написав:airmax78
Что скажете о Клинической?

А какой там точный адрес?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Где справедливость?

Кто плохо работает, тот плохо живёт. В Киеве полно работы , могли бы таксовать или розетки вкручивать. Но не хотят, потому не могут купить жильё. Потому лендлорды вынуждены покупать Круши стояками, как НБУ-излишек баксов на межбанке
А КГС-молодцы. У них же огромный опыт по реконструкции подобных домов. Возьмите хотя бы общаги на Освиты ( Просвещения) 16
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:44

airmax78 дом 23-25 или 23/25
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:51

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Где справедливость?

Кто плохо работает, тот плохо живёт. В Киеве полно работы , могли бы таксовать или розетки вкручивать. Но не хотят, потому не могут купить жильё.


То окрема думка, рожевоокулярної бригади)))) Висмоктана з пальця. Що кожен таксист/електрик за 5 років може назбирати собі на житло, ще й на новобуд.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:58

  Frant написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Где справедливость?

Кто плохо работает, тот плохо живёт. В Киеве полно работы , могли бы таксовать или розетки вкручивать. Но не хотят, потому не могут купить жильё.


То окрема думка, рожевоокулярної бригади)))) Висмоктана з пальця. Що кожен таксист/електрик за 5 років може назбирати собі на житло, ще й на новобуд.

Вам не стыдно Франт? На фоне таких упаднических речей вы потихоньку покупали квартиры под аренду. А Серж читал и думал: "образованный человек, профессор - ну наверное же что-то знает и не будет просто так панику поднимать". А теперь вы же Сержа укоряете за то что он с каклетой пересидел и момент для покупки упустил.
airmax78
 
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