Откуда на поскоте взяться еверям? Когда поскот начали застраивать - евреи уже массово потянулись из Одессы на землю обетованную и дальше. На поскоте живет рабочий класс, приезжие, моряки.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:27
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:36
Страшно как люди "живут". А при этом у кого-то, не будем показывать пальцем, стояк благоустроенных однушек на ул. Соломии Крушельницкой. Где справедливость?
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:39
airmax78
Что скажете о Клинической?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:41
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто плохо работает, тот плохо живёт. В Киеве полно работы , могли бы таксовать или розетки вкручивать. Но не хотят, потому не могут купить жильё. Потому лендлорды вынуждены покупать Круши стояками, как НБУ-излишек баксов на межбанке
А КГС-молодцы. У них же огромный опыт по реконструкции подобных домов. Возьмите хотя бы общаги на Освиты ( Просвещения) 16
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:44
airmax78 дом 23-25 или 23/25
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:51
То окрема думка, рожевоокулярної бригади)))) Висмоктана з пальця. Що кожен таксист/електрик за 5 років може назбирати собі на житло, ще й на новобуд.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:58
Вам не стыдно Франт? На фоне таких упаднических речей вы потихоньку покупали квартиры под аренду. А Серж читал и думал: "образованный человек, профессор - ну наверное же что-то знает и не будет просто так панику поднимать". А теперь вы же Сержа укоряете за то что он с каклетой пересидел и момент для покупки упустил.
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