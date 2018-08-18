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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2250225122522253>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Где справедливость?

Кто плохо работает, тот плохо живёт. В Киеве полно работы , могли бы таксовать или розетки вкручивать. Но не хотят, потому не могут купить жильё. Потому лендлорды вынуждены покупать Круши стояками, как НБУ-излишек баксов на межбанке
А КГС-молодцы. У них же огромный опыт по реконструкции подобных домов. Возьмите хотя бы общаги на Освиты ( Просвещения) 16
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:44

airmax78 дом 23-25 или 23/25
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлень: 9865
З нами з: 10.06.11
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:58

  Frant написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Где справедливость?

Кто плохо работает, тот плохо живёт. В Киеве полно работы , могли бы таксовать или розетки вкручивать. Но не хотят, потому не могут купить жильё.


То окрема думка, рожевоокулярної бригади)))) Висмоктана з пальця. Що кожен таксист/електрик за 5 років може назбирати собі на житло, ще й на новобуд.

Вам не стыдно Франт? На фоне таких упаднических речей вы потихоньку покупали квартиры под аренду. А Серж читал и думал: "образованный человек, профессор - ну наверное же что-то знает и не будет просто так панику поднимать". А теперь вы же Сержа укоряете за то что он с каклетой пересидел и момент для покупки упустил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:я недавно купував новобудову, то забудовник просив підписати папір, що в мене нема претензій власності на горища, підвали та інші МЗК...

как такое можно подписать при покупке полуподвала?
или у вас снизу купленного помещения еще подвал есть???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:15

  Serg-ik написав:airmax78 дом 23-25 или 23/25

Вроде нормальный дом. Недавно забором двор огородили, шлагбаум на въезде во двор поставили. Говорят, что там то ли жил раньше, то ли до сих пор живет О. Пономарев (хотя я точно помню видосик, как он в халатике швыряет бычки вниз со своей террасы на Оболонских липках).
Но еще раз: меня очень смущает почему квартира стоит с 2001 года. Что с ней/ее хозяевами не так? Учитывая, что это КГСовский (по-моему) дом, то как раз в то время КГС оставлял в построенных домах кучу площадей, нежилых и квартир для нужд ОСМД (закон тогда только приняли). В похожем доме на Герцена ОСМД сдает в аренду штук 20 офисов и еще какие-то нежилые + имеет квартиру для собственных нужд. Как бы не оказалось, что эта квартирка тоже из таких и сейчас кто-то хитрож0пый себе ее вымутил и продает. Короче надо разбираться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:23

  Прохожий написав:
  flyman написав:я недавно купував новобудову, то забудовник просив підписати папір, що в мене нема претензій власності на горища, підвали та інші МЗК...

как такое можно подписать при покупке полуподвала?
или у вас снизу купленного помещения еще подвал есть???

Прохожий, не мешайте Флаю завоевывать сердце Натт. Это был такой прозрачный намек на то, что Флай продолжает претворять в жизнь свой план окружения Киева. И, вероятно, забетонировал еще один фонд где-то на дальних подступах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:27

Заправлены в планшеты космические карты

Похоже, ракета в центре уже стартует:
https://100realty.ua/uk/object/33661359
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:31

  artlife написав:Похоже, ракета в центре уже стартует:
https://100realty.ua/uk/object/33661359


И так мило - рядом метро крещатик. Чтоб значит покупатель понимал, что всегда сможет в метро проехать в гидропарк искупаться :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:50

  UA написав:
  airmax78 написав:Все не то и близко. Тут этот таракан с сайгой ЖИЛ за счет соседей. Долгие годы. А когда его попытались отключить - начал стрелять. Это вообще за гранью.

По звуку на видео, это АК с нарезным стволом, а не гладкоствольная Сайга.
Вероятно гражданская версия карабина на базе АК.

УА эксперт по всем вопросам, в данном случае "По звуку на видео" определяет тип оружия

...удивительно гармоничная личность :mrgreen:

кстати, УА, уже выяснили что означает маркировка на вводных автоматах и что такое кВт/час и "договорная мощность"?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:00

Он и "дореволюционный" и сталинка 50-x годов.
Или дореволюционный - это не при царе, а до Майдана?

  artlife написав:Похоже, ракета в центре уже стартует:
https://100realty.ua/uk/object/33661359
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