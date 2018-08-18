Додано: Чет 07 лис, 2019 16:15

Serg-ik написав: airmax78 дом 23-25 или 23/25 дом 23-25 или 23/25

Вроде нормальный дом. Недавно забором двор огородили, шлагбаум на въезде во двор поставили. Говорят, что там то ли жил раньше, то ли до сих пор живет О. Пономарев (хотя я точно помню видосик, как он в халатике швыряет бычки вниз со своей террасы на Оболонских липках).Но еще раз: меня очень смущает почему квартира стоит с 2001 года. Что с ней/ее хозяевами не так? Учитывая, что это КГСовский (по-моему) дом, то как раз в то время КГС оставлял в построенных домах кучу площадей, нежилых и квартир для нужд ОСМД (закон тогда только приняли). В похожем доме на Герцена ОСМД сдает в аренду штук 20 офисов и еще какие-то нежилые + имеет квартиру для собственных нужд. Как бы не оказалось, что эта квартирка тоже из таких и сейчас кто-то хитрож0пый себе ее вымутил и продает. Короче надо разбираться.