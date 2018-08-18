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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:08

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78 дом 23-25 или 23/25

Вроде нормальный дом. ...Как бы не оказалось, что эта квартирка тоже из таких и сейчас кто-то хитрож0пый себе ее вымутил и продает. Короче надо разбираться.

Там и другие квартирки есть. Удивило, что в одном доме сразу несколько квартир продаётся

Вот прикол надыбал
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/8838305/
посмотрите на фото занавесочки стола на кухне.
Это так современно. Наверное прабабушка в гости заезжала
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:28

Строительная компания Caspian Service (Азербайджан) намерена вложить $7 млн в первый собственный девелоперский проект в Украине – жилой комплекс (ЖК) BASA City класса "комфорт+" в с.Ходосовка (Киево-Святошинский р-н Киевской обл.).

"ЖК BASA City – первый полноформатный проект Caspian Service в Украине в качестве девелопера. Невзирая на временные сложности из-за политических процессов украинский рынок жилья очень перспективен. Пилотный проект реализуется в классе "комфорт+", так как, по нашим оценкам, на сегодня это наиболее востребованный и наименее рисковый сегмент в жилом строительстве", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" СЕО Caspian Service в Украине Чингиз Кишиев.

По его данным, проект включает девять домов этажностью пять-семь, рассчитанных на 504 квартиры. Земельный участок расположен на берегу озера, недалеко от аутлет-городка "Мануфактура" на популярном ново-обуховском направлении. Его площадь - 3,5 га, общая площадь застройки – 35 тыс. кв. м. Проект будет реализован в две очереди. Ввод в эксплуатацию первой из них запланирован на первый квартал 2021 года.

Как отметил Кишиев, в перспективе - зайти в сегмент жилья класса "бизнес" и "премиум" в Украине.

"Мы также намерены развивать жилье класса "бизнес" и "премиум", поскольку компания наработала успешный опыт реализации таких проектов в Азербайджане, Казахстане, других странах СНГ: мы построили десятки высококлассных проектов", - подчеркнул он.

По словам Кашиева, в ЖК BASA City будут представлены разные форматы жилья: классические квартиры, квартиры-студии, ситихаусы с собственными двориками, апартаменты с видовыми террасами, лофты с потолками 5 м и вторым светом.

Проект предполагает обустройство прогулочной набережной вдоль озера в голландском стиле с выделенными зонами для спорта и активного отдыха, лаунж-зоны с открытым бассейном, зоны для барбекю, рыбалки, др.

Кроме того, внутренняя инфраструктура комплекса BASA City предусматривает двухуровневый отдельно стоящий паркинг, собственный супермаркет площадью 1 тыс. кв. м, детсад на 40 мест, собственную службу охраны и эксплуатации.

Caspian Service основана в 2001 году. Ее портфель включает 71 проект в Азербайджане, шесть – в Казахстане, два – в Грузии, один – в Польше, восемь – в Украине. С момента основания компания построила и ввела в эксплуатацию порядка 1,5 млн. кв. м площадей.
Живите своим умом!
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