Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Строительная компания Caspian Service (Азербайджан) намерена вложить $7 млн в первый собственный девелоперский проект в Украине – жилой комплекс (ЖК) BASA City класса "комфорт+" в с.Ходосовка (Киево-Святошинский р-н Киевской обл.).
"ЖК BASA City – первый полноформатный проект Caspian Service в Украине в качестве девелопера. Невзирая на временные сложности из-за политических процессов украинский рынок жилья очень перспективен. Пилотный проект реализуется в классе "комфорт+", так как, по нашим оценкам, на сегодня это наиболее востребованный и наименее рисковый сегмент в жилом строительстве", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" СЕО Caspian Service в Украине Чингиз Кишиев.
По его данным, проект включает девять домов этажностью пять-семь, рассчитанных на 504 квартиры. Земельный участок расположен на берегу озера, недалеко от аутлет-городка "Мануфактура" на популярном ново-обуховском направлении. Его площадь - 3,5 га, общая площадь застройки – 35 тыс. кв. м. Проект будет реализован в две очереди. Ввод в эксплуатацию первой из них запланирован на первый квартал 2021 года.
Как отметил Кишиев, в перспективе - зайти в сегмент жилья класса "бизнес" и "премиум" в Украине.
"Мы также намерены развивать жилье класса "бизнес" и "премиум", поскольку компания наработала успешный опыт реализации таких проектов в Азербайджане, Казахстане, других странах СНГ: мы построили десятки высококлассных проектов", - подчеркнул он.
По словам Кашиева, в ЖК BASA City будут представлены разные форматы жилья: классические квартиры, квартиры-студии, ситихаусы с собственными двориками, апартаменты с видовыми террасами, лофты с потолками 5 м и вторым светом.
Проект предполагает обустройство прогулочной набережной вдоль озера в голландском стиле с выделенными зонами для спорта и активного отдыха, лаунж-зоны с открытым бассейном, зоны для барбекю, рыбалки, др.
Кроме того, внутренняя инфраструктура комплекса BASA City предусматривает двухуровневый отдельно стоящий паркинг, собственный супермаркет площадью 1 тыс. кв. м, детсад на 40 мест, собственную службу охраны и эксплуатации.
Caspian Service основана в 2001 году. Ее портфель включает 71 проект в Азербайджане, шесть – в Казахстане, два – в Грузии, один – в Польше, восемь – в Украине. С момента основания компания построила и ввела в эксплуатацию порядка 1,5 млн. кв. м площадей.
Serg-ik написав:airmax78 Я это вижу, и реилторы это говорят, и статьи пишут ( я давал ссылку на статью как Укрбуд и низкий курс доллара подняли цену на вторичку). Хотя есть варианты, которые с лета висят, никто не берёт и цену не поднимают...и не опускают
Cержик, а Вы все ждете? Скоро Ваших сбережений хватит на двушку на окраинах. Возьмите уже что-то для жизни. Ну не тянете Вы то, что хочется, в столице. Может, пора это признать? Вон ЖК Ютландия в пригороде - можете пентхаус с террасой себе позволить https://utlandia.com/ru/plan/9 Будет каждому ребенку по комнате нормальной площади, Вам с супругой спальня и большая гостиная. Еще и терраса с видом на город.
СержІк прохлопав час, коли можна було купити дешево "первинку" і "вторинку". Можливо, йому подобається жити в оренді.
На жаль Сержик слухав такого псевдоексперта як ви, який тут з піною у рота кричав, що немає причин для подорожчання, тепер уже не кричиш с...?
investorkiev написав:Цены такие, что уши заворачиваются. Ноунейм-застройщик, 20000грн/м, этап «ковыряем землю под котлован», все однушки разметаются за пару месяцев. И терпилы надеются через 2-3 года чтото получить.
Терпилам невдомек, что РАКЕТА готовится к взлету.
ЗЫ: кстати, вижу многие на форуме не понимают сути РАКЕТЫ. Люди не поняли, что завал Оркады, Укрбуды, судороги КГС - это как раз хорошо, ведет к сужению предложения, и повышению спроса на вторичке.
Я уже пристегнулся, готовлюсь к взлету. А вы?
Мы вот, на видео на переднем плане с фотиками стоим, любуемся полетом:
Я же вам написал одну из версий откуда эти квартиры могли появиться. Нравится дом, подходит цена - выясняйте. Там многое станет понятно когда увидите правоустанавливающие (кстати можете сами проверить в реестре по точному адресу).
hume написав:Сержик, верю. Окончательно понял, что надо выходить из тандема советская вторичка - жэк, после случая когда киевэнерго два дня не могли попасть в объект находящийся на подконтрольной жэке территории, люди пару дней без света сидели.
Как-то надо было перекантоваться на период ремонта, снял хрущик недалеко от работы, пятый этаж последний. Как раз включили отопление, соседи снизу жалуются, спустите с батареи воздух, у нас холодные. Вечерком вспомнил соседей, дай думаю спущу воздух, подхожу, открываю краник на батарее, итить-колотить, краник не выдержал испытаний долгой жизни, и оказался у меня в руках, а с батареи хорошим фонтаном забила черная жижа. Я сначала огорчился, глядя на эту композицию, но потом взгляд упал на топор, и я как Павка Корчагин при строительстве узкоколейки, разбиваю топором стул и в ускоренном режиме делаю из одной ножки чопик, затем обернувшись одеялом и замотав руки полотенцем, вода была такая горячеватая, забиваю обухом топора чопик в батарею.
Бабка-лендлорд конечно в шоке была, но сошлись, что я не виновен, а наоборот спас подъезд.
А потом Вы проголодались и сварили из топора кашу?:)
Этот оказался сообразительный . Другой , в подобной ситуации , руками пытался удержать течь мораль такова - нехер разить к трубам отопления . особенно под ночь и без телефона экстренных служб .
investorkiev написав:Цены такие, что уши заворачиваются. Ноунейм-застройщик, 20000грн/м, этап «ковыряем землю под котлован», все однушки разметаются за пару месяцев. И терпилы надеются через 2-3 года чтото получить.
Терпилам невдомек, что РАКЕТА готовится к взлету.
ЗЫ: кстати, вижу многие на форуме не понимают сути РАКЕТЫ. Люди не поняли, что завал Оркады, Укрбуды, судороги КГС - это как раз хорошо, ведет к сужению предложения, и повышению спроса на вторичке.
Я уже пристегнулся, готовлюсь к взлету. А вы?
Уже подутомило вас читать с ракетой. Включите другую пластинку, моя котлета не выдерживает. Поговорим с вами во втором полугодии 2020