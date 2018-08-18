Челленджер, Трибека! Говорящее название. Вы челленджите очень волатильный украинский рынок недвиги. Пытаетесь выцепить пик. Заранее зная, что топливо у вас паленое, а ракету собирали рукожопы. Вы - пассажир Челленджера.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 18:51
Челленджер, Трибека! Говорящее название. Вы челленджите очень волатильный украинский рынок недвиги. Пытаетесь выцепить пик. Заранее зная, что топливо у вас паленое, а ракету собирали рукожопы. Вы - пассажир Челленджера.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 07 лис, 2019 18:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:54
есть такой момент... «Аполон» - человеческая трагедия, но есть море других.
В Хьюстоне на территории НАСА есть очень большая аллея в память о астранавтах погибших. Советую посетить, если есть виза. Мозги вправляет.
ПС ниже ракета как для флая из этого же музея
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Та ладно.
Як правило Людина чує лише те що хоче почути.
І тримаючи котлету за пазухою миліше інформація що завтра ти купиш за неї в 2 рази більше ніж сьогодні.
Купувати це завжди дорого. Так само як і продавати це завжди дешево:-)
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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