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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:51

  investorkiev написав:Макс, ну ракета на видео все таки взлетела довольно высоко.

Представляю, как вы, Сержик и другие наблюдатели будут плакать, если мой «Аполон» наипнется в следующем году

Челленджер, Трибека! Говорящее название. Вы челленджите очень волатильный украинский рынок недвиги. Пытаетесь выцепить пик. Заранее зная, что топливо у вас паленое, а ракету собирали рукожопы. Вы - пассажир Челленджера.
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Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 07 лис, 2019 18:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:54

  investorkiev написав:Представляю, как вы, Сержик и другие наблюдатели будут плакать, если мой «Аполон» наипнется в следующем году

есть такой момент... «Аполон» - человеческая трагедия, но есть море других.
В Хьюстоне на территории НАСА есть очень большая аллея в память о астранавтах погибших. Советую посетить, если есть виза. Мозги вправляет.

ПС ниже ракета как для флая из этого же музея :)
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

[quote="remark"]

Та ладно.
Як правило Людина чує лише те що хоче почути.
І тримаючи котлету за пазухою миліше інформація що завтра ти купиш за неї в 2 рази більше ніж сьогодні.

Купувати це завжди дорого. Так само як і продавати це завжди дешево:-)


Всім процвітання!
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