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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:51

  investorkiev написав:Макс, ну ракета на видео все таки взлетела довольно высоко.

Представляю, как вы, Сержик и другие наблюдатели будут плакать, если мой «Аполон» наипнется в следующем году

Челленджер, Трибека! Говорящее название. Вы челленджите очень волатильный украинский рынок недвиги. Пытаетесь выцепить пик. Заранее зная, что топливо у вас паленое, а ракету собирали рукожопы. Вы - пассажир Челленджера.
Зображення
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 07 лис, 2019 18:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:54

  investorkiev написав:Представляю, как вы, Сержик и другие наблюдатели будут плакать, если мой «Аполон» наипнется в следующем году

есть такой момент... «Аполон» - человеческая трагедия, но есть море других.
В Хьюстоне на территории НАСА есть очень большая аллея в память о астранавтах погибших. Советую посетить, если есть виза. Мозги вправляет.

ПС ниже ракета как для флая из этого же музея :)
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

[quote="remark"]

Та ладно.
Як правило Людина чує лише те що хоче почути.
І тримаючи котлету за пазухою миліше інформація що завтра ти купиш за неї в 2 рази більше ніж сьогодні.

Купувати це завжди дорого. Так само як і продавати це завжди дешево:-)


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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

CRUSADER написав:
investorkiev написав:Цены такие, что уши заворачиваются.
Ноунейм-застройщик, 20000грн/м, этап «ковыряем землю под котлован», все однушки разметаются за пару месяцев. И терпилы надеются через 2-3 года чтото получить.

Терпилам невдомек, что РАКЕТА готовится к взлету.

ЗЫ: кстати, вижу многие на форуме не понимают сути РАКЕТЫ. Люди не поняли, что завал Оркады, Укрбуды, судороги КГС - это как раз хорошо, ведет к сужению предложения, и повышению спроса на вторичке.

Я уже пристегнулся, готовлюсь к взлету. А вы?
Уже подутомило вас читать с ракетой. Включите другую пластинку, моя котлета не выдерживает. Поговорим с вами во втором полугодии 2020
А шо там буде через рік? Продаж землі стартує і кредити па 12%?


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:13

  airmax78 написав:Вы - пассажир Челленджера.


Не согласен с формулировками,это скорее Вы пассажир на съёмном и худеющей котлетой относительно цен.

У кого активы,тот просто купил акции этого ООО и попивает пиво на своём районе у телека, не угрожая главному центру :D :D
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:18

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Вы - пассажир Челленджера.


Не согласен с формулировками,это скорее Вы пассажир на съёмном и худеющей котлетой относительно цен.

У кого активы,тот просто купил акции этого ООО и попивает пиво на своём районе у телека не угрожая главному центру :D :D

Не-не, я зритель. Купил билеты в первый ряд на посмотреть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зеленский лендлордит :

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход около 900 тыс. гривен, который получил от сдачи в аренду недвижимости.

Информация об этом появилась в свежем обновлении доходов главы государства на сайте НАПК в среду, 6 ноября. Там указано, что доход размером 902 454 грн был получен 28 октября 2019 года от иностранных граждан Сирана Сонга и Хинуи Лина.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:34

Промониторил Сетам.

31 октября там прошли очередные торги квартирами,нежилой недвигой и паркоместами в ЖК Воскресенсий.

На удивление по 8 лотам состоялись торги. Вот краткие характеристики.

1. 117 м2/ 1,402 млн / 14 эт
2. 86 м2 / 1,287 млн / 8 эт
3. 86 м2 / 1,286 млн / 12 эт
4. 89 м2 / 1,274 млн / 23 эт
5. 89 м2 / 1,274 млн / 22 эт
6. 92 м2 / 1,240 млн / 18 эт
7. 91 м2 / 1,230 млн / 25 эт
8. Машиноместо 14,6 м2 / 172 тыс.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:39

  freeze написав:Зеленский лендлордит :

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход около 900 тыс. гривен, который получил от сдачи в аренду недвижимости.

Информация об этом появилась в свежем обновлении доходов главы государства на сайте НАПК в среду, 6 ноября. Там указано, что доход размером 902 454 грн был получен 28 октября 2019 года от иностранных граждан Сирана Сонга и Хинуи Лина.


Это 3000$/месяц. Зеля красава!
Вижу что он кровно заинтересован в РАКЕТЕ!
Надеюсь внедрит ипотеку под 12%.

Уже сейчас все дорого. Настолько дорого, что я бы уже ничего не покупал. Ну разве что для себя, и то....

Но не смотря на это - мы только в начале пути. Как будто сейчас 2005 год. И хрущ стоит 30куе. Но все впереди!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:54

  artlife написав:Похоже, ракета в центре уже стартует:
https://100realty.ua/uk/object/33661359

Интересно в 2007-08м эта же хатынка без ремонта сколько стоила? За метр естественно, дешевле или тоже 7куе?
Или там ремонту лет 15-17?
барабашов
 
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